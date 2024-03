Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”: la verità sui mesi difficili

Chiara Ferragni, ospite a “Che tempo che fa”, si apre sul periodo tumultuoso degli ultimi mesi, raccontando la sua verità e i momenti di difficoltà che ha affrontato. In diretta con Fabio Fazio, la celebre imprenditrice digitale ha condiviso pensieri e emozioni, svelando dettagli intimi della sua esperienza.

La tempesta mediatica e l’odio sui social media

Durante la trasmissione, Chiara Ferragni ha parlato apertamente del periodo travagliato che ha vissuto, descrivendo l’intensità dell’ondata di odio che l’ha coinvolta. “Sono stata al centro di una tempesta mediatica, sono stati due mesi e mezzo tosti,” ha dichiarato. L’imprenditrice ha sottolineato come, nonostante la sua preparazione, l’affrontare critiche e attacchi sui social media sia stato estremamente difficile. Ha evidenziato il contrasto tra la positività dei social in momenti felici e la negatività che emergono durante le avversità, sottolineando la differenza tra teoria e pratica.

La presa di coscienza e il cambiamento

Ferragni ha raccontato il momento di svolta avvenuto il 15 dicembre 2023, giorno in cui la sentenza dell’antitrust ha segnato un punto di svolta nella sua percezione delle proprie azioni. Ha ammesso di aver avuto una presa di coscienza importante, capendo che, nonostante le sue intenzioni benefiche, alcune azioni e parole potevano essere fraintese. Questo momento di riflessione ha portato la digital influencer a riconsiderare il modo in cui comunica le sue iniziative, riconoscendo la necessità di migliorare la trasparenza e la chiarezza.

Beneficenza e comunicazione: un binomio delicato

Parlando delle iniziative benefiche in cui è coinvolta, Chiara Ferragni ha espresso la sua convinzione che la beneficenza debba essere pubblica e condivisa. Ha citato episodi in cui ha scelto di mettere in luce cause sociali importanti attraverso la sua visibilità mediatica, come la devoluzione del cachet di Sanremo a un’associazione. Tuttavia, ha ammesso che la comunicazione attorno a queste azioni avrebbe potuto essere gestita in modo più efficace, riconoscendo la possibilità di fraintendimenti e il bisogno di una maggiore attenzione nell’esporre le proprie scelte filantropiche.

I rumors sulla crisi con Federico: una fase di confronto e crescita

Infine, Chiara Ferragni ha affrontato i rumors riguardanti una presunta crisi con il marito Federico, rivelando che si tratta di un periodo di difficoltà che stanno attraversando come coppia. Ha sottolineato che, nonostante le sfide, i due si vogliono bene e stanno cercando di gestire al meglio questo momento delicato. Ferragni ha evidenziato che le crisi fanno parte della vita di coppia, ma che la forza del loro legame sta nella capacità di affrontare insieme le difficoltà, aprendo la porta a un percorso di crescita personale e relazionale.