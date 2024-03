Chiara Ferragni a Striscia la Notizia: Parla della crisi con Fedez e smentisce strategie di comunicazione

Chiara Ferragni torna a parlare della crisi con Fedez e si difende dalle voci che la accusano di aver orchestrato il tutto per fini di visibilità. La celebre influencer è stata intercettata da Striscia la Notizia, che le ha consegnato il Tapiro d’Oro, e ha voluto chiarire la realtà dei fatti, smentendo che la rottura con il marito sia stata studiata a tavolino come una strategia di comunicazione.

La verità di Chiara Ferragni

In un’intervista rilasciata a Valerio Staffelli, Chiara Ferragni ha ribadito con fermezza: “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”. La giovane imprenditrice digitale ha sottolineato la sincerità dei suoi sentimenti, smentendo categoricamente l’idea di una messa in scena per fini pubblicitari.

Sul pandoro gate e le accuse di beneficenza

Oltre alla crisi con il marito, Chiara Ferragni ha affrontato anche il tema del cosiddetto “pandoro gate” e delle polemiche sulle iniziative di beneficenza. La fashion blogger non ha negato i fatti accaduti, ma ha espresso fiducia nel fatto che tutto verrà chiarito nel modo giusto. “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema“, ha dichiarato chiaramente, volendo dissipare ogni dubbio sulla sua integrità e trasparenza.