Chiara Ferragni come Joker: polemiche e difese - Occhioche.it

Nella copertina de L’Espresso, Chiara Ferragni è ritratta nei panni di Joker, un’immagine che ha scatenato polemiche e sostenitori. Lo straordinario contrasto tra la famosa imprenditrice e il celebre supercattivo di Batman ha suscitato reazioni contrastanti, anticipando un’inchiesta sulle aziende di Ferragni.

Il lato oscuro di Chiara in primo piano

Il titolo “Ferragni Spa: Il lato oscuro di Chiara” accompagna la copertina con Chiara Ferragni truccata come Joker, un’immagine carica di significati e suggestioni. L’aspetto provocatorio e controverso dell’immagine ha diviso il pubblico online tra chi ha apprezzato l’approccio giornalistico e chi ha criticato aspramente la scelta editoriale.

Reazioni contrastanti sui social

Dopo la diffusione della copertina, i social si sono infiammati con commenti contrastanti. Da descrizioni di “violenza inaudita” e “sfregio” nei confronti della figura di Chiara Ferragni, a accuse di mancanza di professionalità e gusto eccessivo, le opinioni si sono susseguite alimentando il dibattito sul ruolo dell’informazione e della rappresentazione mediatica delle persone pubbliche.

La difesa di Fedez e la polemica sul proprietario di L’Espresso

Fedez non ha esitato a difendere la moglie Chiara Ferragni dalle critiche sollevate dalla copertina, con un post su Instagram che ha destato grande attenzione. Il rapper ha ironicamente messo in ridicolo il proprietario di L’Espresso, lanciando una provocatoria domanda sulle inchieste che potrebbero riguardarlo. Questo gesto è stato interpretato da molti come un segnale di solidarietà e di riavvicinamento dopo le tensioni che hanno coinvolto la coppia di celebrità.