Chiara Ferragni da Fazio dopo la separazione da Fedez: data e ora dell’intervista

La notizia della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media, confermata da fonti autorevoli come Dagospia, il Corriere della Sera e Vanity Fair. Secondo le indiscrezioni, Fedez avrebbe lasciato la casa domenica scorsa senza alcuna intenzione di tornare. Tuttavia, c’è di più dietro a questa rottura.

“L’influencer cremonese, per la prima volta da quando è scoppiato l’arcinoto ‘Balocco gate’, ha deciso di concedere un’ospitata televisiva per raccontare la sua versione dei fatti.”

Chiara Ferragni si confida da Fabio Fazio

In un colpo di scena, Chiara Ferragni ha accettato di raccontare la sua verità in un’intervista televisiva. La scelta è caduta su Fabio Fazio, e l’appuntamento è fissato per il 3 marzo 2024 a Che Tempo Che Fa su Nove. Questa decisione arriva in un momento delicato per l’influencer, il cui seguito e contratti di sponsorizzazione sono stati influenzati negativamente dagli ultimi eventi.

“Vanity Fair ha rivelato che la star di Instagram in totale declino è attesa da Fabio Fazio, negli studi di Che Che Tempo Che Fa. L’intervista si svolgerà in diretta, presumibilmente nel cuore della serata, a partire dalle 21.”

Il presagio di Selvaggia Lucarelli si avvera

Le previsioni di Selvaggia Lucarelli sul destino del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sembrano essersi avverate. Monitorando da vicino lo scandalo del “Balocco gate”, Lucarelli aveva predetto che la crisi avrebbe coinvolto anche la coppia di influencer. Con il passare del tempo, la veridicità delle voci che circolavano è emersa, confermando le intuizioni dell’esperta giornalista.

“La bomba lanciata da Dagospia e confermata dal Corriere e da Vanity Fair ha svelato una verità che molti non si aspettavano, confermando le previsioni di Selvaggia Lucarelli.”

