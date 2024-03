Chiara Ferragni: Il Primo Amore Svelato da “DiPiù”

Il Primo Amore di Chiara Ferragni: Alberto Luppichini

Il settimanale “DiPiù” ha svelato il primo amore di Chiara Ferragni, Alberto Luppichini. Oggi responsabile informatico in un’azienda dentale, afferma di essere stato colui che ha introdotto l’influencer nel mondo dei social. La loro storia è durata due anni, dal 2004 al 2006. Alberto racconta come si sono conosciuti a 17 anni e come abbiano condiviso momenti significativi, ispirati dalla coppia Beckham. Insieme sono stati una presenza su Internet con soprannomi divertenti come “Albertino Dj 3” e “Diavoletta 87”, condividendo scatti della moda emergente di Chiara.

I Primi Passi di Chiara Ferragni e Alberto Luppichini

L’influenza del web li ha avvicinati, iniziando da spazi gratuiti come Duepuntozero. Fu Filippo Fiora a presentare Chiara ed Alberto, con il primo bacio rubato timidamente da Chiara a casa sua. Da lì, la loro storia è cresciuta, sostenuta dalla creazione di un sito per Chiara su Altervista e una pagina su Bloggers. Tramite Duepuntozero, hanno condiviso le loro avventure, attirando migliaia di curiosi. La loro vicenda ha avuto un epilogo durante una vacanza a Santo Domingo, dove Chiara mise fine alla loro relazione.

Il Futuro di Alberto Luppichini e Chiara Ferragni

Alberto ha proseguito la sua vita sposando l’influencer Federica Petri, con la quale ha due figlie. La scoperta della passata relazione con Chiara ha portato qualche turbamento alla moglie, che ha trovato la sua strada nel mondo dei social dopo l’iniziale riluttanza. Un’intreccio di amori passati e presenti che evidenzia il percorso di crescita di entrambi.

Chiara Ferragni: Dai Primi Anni a Oggi

Prima di diventare la fashion blogger di successo, Chiara Ferragni era conosciuta come “Diavoletta87” su Netlog e Duepuntozero. Sin da quei primi giorni, dimostrava personalità e carattere, con post ricchi di emotività e pensieri sinceri. La sua evoluzione da allora è stata straordinaria, portandola a diventare una delle figure più influenti nel mondo della moda e del digitale.