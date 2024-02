Chiara Ferragni: la Priorità è Proteggere la Famiglia

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, l’influencer Chiara Ferragni ha sottolineato l’importanza di proteggere la famiglia in situazioni di caos esterno. Riguardo alle critiche e alle opinioni esterne, ha dichiarato: «La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari».

L’Impatto del Video di Scuse di Chiara Ferragni

Ricordando il momento in cui ha dovuto affrontare le critiche legate al video di scuse pubblicato il 18 dicembre, Chiara Ferragni ha raccontato: «Ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video e dimostrare la buona fede mia e delle persone che lavorano con me. Da tre giorni, leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e perfino i bambini malati. Ero scossa e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima».

Chiara Ferragni: Riflessioni sulle Attività di Beneficenza

Parlando delle attività di beneficenza e delle critiche ricevute, Chiara Ferragni ha dichiarato: «Ho sempre pensato che, se hai trenta milioni di follower, se fai beneficenza e ne parli, crei un effetto emulativo. Durante il Covid, io e Federico abbiamo donato 50 mila euro a testa, ma comunicandolo, il crowdfunding è risultato il più sostanzioso d’Europa raccogliendo quattro milioni e mezzo. Per questo, quando possibile, la mia ratio è stata che, nell’ambito di operazioni commerciali tra le mie società e un partner, fosse semplicemente una buona idea provare ad aggiungere una parte di beneficenza anche piccola rispetto al contratto».

Se desideri rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo del gossip sportivo, Golssip è la tua fonte affidabile per tutte le notizie in tempo reale.

About The Author