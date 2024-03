Chiara Ferragni: l’emozione e la pressione prima dell’intervista a Che tempo che fa

Il crollo emotivo di Chiara Ferragni

A poche ore dall’intervista tanto attesa a Che tempo che fa, Chiara Ferragni irrompe sui social con un’ondata di emozioni. Nelle storie pubblicate su Instagram, l’imprenditrice digitale si abbandona alla sincerità rivelando la tensione che la sta pervadendo prima del faccia a faccia con Fabio Fazio. “Sono agitata al massimo per stasera. Inviate tutte le vostre good vibes”, scrive, confessando che l’agitazione potrebbe influire sulle sue parole: “Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata, è giusto e normale anche così”, aggiunge la compagna di Fedez.

Un momento di fragilità per l’influencer

In un’altra storia su Instagram, Chiara Ferragni si apre ulteriormente: “Non è un momento facile sotto tutti i punti di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”.

Il ricorso del Codacons e le polemiche attorno all’intervista

La partecipazione di Chiara Ferragni a Che tempo che fa è stata annunciata due settimane fa, scatenando polemiche e reazioni contrastanti. Il Codacons ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo per garantire trasparenza e correttezza nei confronti del pubblico, soprattutto riguardo al presunto “scandalo del pandoro-gate” emerso su un articolo del Corriere della Sera. Tuttavia, l’intervista promette di concentrarsi principalmente sul rapporto dell’influencer con il marito Fedez, lasciando spazio a una narrazione più personale e intima.