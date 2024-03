Chiara Ferragni: l’intervista a Che Tempo che fa e le reazioni di Selvaggia Lucarelli

Nella serata di ieri, 3 marzo, il popolare talk show Che Tempo che fa su Nove ha trasmesso l’intervista molto attesa condotta da Fabio Fazio a Chiara Ferragni.

Le reazioni social di Selvaggia Lucarelli

Le prime reazioni social all’intervista non si sono fatte attendere, con Selvaggia Lucarelli che è stata tra le prime a sollevare controversie riguardo al caso dei pandori. Chiara Ferragni ha risposto parlando di fraintendimenti, cercando di chiarire la situazione. Tuttavia, la Lucarelli ha smentito la Ferragni pubblicando un video in cui l’influencer parlava delle bambole trulli.

La giornalista ha evidenziato come il ricavato delle bambole vendute sul sito The Blonde Salad andasse in beneficenza, suscitando dubbi sulla comunicazione della Ferragni. Successivamente, Selvaggia Lucarelli ha condiviso un fotomontaggio con una celebre frase pronunciata da *Chiara Ferragni a Sanremo, lanciando implicitamente un’accusa di pubblicità ingannevole. Ancora, ha commentato sul fatto che la Ferragni aveva bloccato la parola “Balocco” nei commenti del suo profilo Instagram per un certo periodo, evidenziando una presunta sensibilità sul tema dei pandori e dei fraintendimenti.