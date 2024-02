Chiara Ferragni, nuove acquisizioni della Guardia di Finanza: le ultime news

Indagini della Guardia di Finanza su Chiara Ferragni e società

La Guardia di Finanza, su richiesta della procura di Milano – con a capo il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli -, ha condotto una serie di acquisizioni presso le sedi di Oreo, Dolci Preziosi e Trudy, nonché nelle società legate a Chiara Ferragni, coinvolte in un’indagine che vede l’influencer indagata per truffa aggravata. L’operazione, svolta con la piena collaborazione delle parti interessate, ha consentito di raccogliere email e documenti che saranno attentamente valutati in vista di eventuali interrogatori dei protagonisti delle attività commerciali e benefiche coinvolte.

Il 18 gennaio scorso, il Codacons aveva sollevato dubbi sull’operazione ‘Oreo’, in cui l’influencer aveva promosso su Instagram una capsule collection a marchio Oreo by Chiara Ferragni, il cui ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza per iniziative legate alla lotta contro il covid. Si è ipotizzato un presunto legame tra iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni, su cui Mondelez Italia, proprietaria del marchio Oreo, si era prontamente dissociata. La società aveva chiarito che la decisione di devolvere parte dei proventi della vendita della capsule collection era stata presa autonomamente dall’imprenditrice digitale, al di fuori degli accordi commerciali esistenti. La procura di Milano ha avviato un’indagine anche sull’operazione di beneficenza con Balocco, legata alle uova pasquali di Dolci Preziosi e alla bambola realizzata in collaborazione con Trudi nel 2019. Le acquisizioni di oggi coinvolgono anche le due società legate a Chiara Ferragni (Fenice srl e Tbs Crew), precedentemente sanzionate dall’Antitrust per pubblicità ingannevole legata all’iniziativa ‘Pandoro Pink Christmas’.

La procura di Milano intende fare chiarezza su queste operazioni e sulle presunte irregolarità emerse, al fine di valutare eventuali responsabilità.

Le società Fenice srl e Tbs Crew, legate a Chiara Ferragni, sono state multate dall’Antitrust per pubblicità ingannevole legata all’iniziativa ‘Pandoro Pink Christmas’. Questa iniziativa faceva credere ai consumatori che l’acquisto del pandoro ‘griffato’ avrebbe contribuito a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un macchinario per le cure dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. La procura di Milano sta approfondendo anche questo caso, nell’ambito delle indagini in corso sulle attività commerciali e di beneficenza legate a Chiara Ferragni e alle società coinvolte.

