Chiara Ferragni parla prima della crisi con Fedez

Chiara Ferragni: la Priorità è Proteggere la Famiglia

Chiara Ferragni ha recentemente rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui ha affrontato temi delicati riguardanti la sua vita privata e le recenti speculazioni sulla sua relazione con il marito Fedez. In merito alla gestione delle critiche e delle polemiche, ha dichiarato: “Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”. Ha sottolineato l’importanza di proteggere la famiglia e i figli, preferendo mantenere i problemi all’interno delle mura domestiche anziché dare spiegazioni pubbliche.

Nell’intervista, Ferragni ha anche parlato della difficoltà nel mostrare le proprie fragilità in pubblico, affermando: “Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile”. Ha evidenziato come sia fondamentale per lei agire in base a ciò che ritiene giusto, piuttosto che rispondere alle aspettative esterne.

Il Caso Balocco e le Riflessioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha raccontato il momento di sconcerto vissuto a seguito delle notizie riguardanti il “caso Balocco”, in cui è stata coinvolta insieme a due sue società e all’azienda Balocco per una presunta pratica commerciale scorretta. Riguardo a questo episodio, ha condiviso: “Ero scossa e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima”. Ha spiegato di aver donato un milione di euro ricevuto dalle sue società al Regina Margherita e di aver preso provvedimenti per evitare situazioni simili in futuro.

Ferragni ha anche affrontato le critiche ricevute e le difficoltà nel gestire la pressione mediatica, affermando: “Quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando, invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così”. Ha ribadito il suo impegno nel fare del bene attraverso le sue azioni e nel migliorare costantemente le dinamiche organizzative delle sue attività.

Chiara Ferragni: Tra Successo e Autenticità

Parlando del suo percorso professionale e del successo ottenuto, Chiara Ferragni ha sottolineato l’importanza di essere se stessa e di comunicare in modo autentico con il suo pubblico. Ha dichiarato: “Quello che faccio è molto concreto, altro che effimero. Ho un’azienda che produce e vende abbigliamento, calzature, make up, gioielli. Non promuovo solo prodotti altrui”. Ha evidenziato la costante paura di non essere più apprezzata, ma ha anche espresso gratitudine per le critiche costruttive che l’hanno aiutata a crescere e a migliorarsi.

Infine, Ferragni ha condiviso la sua visione sulla vita e sul successo, affermando: “Io ho creato una vita che va oltre i sogni che avevo da bambina”. Ha evidenziato l’importanza di seguire il proprio istinto, lavorare duramente e dare il massimo in ogni ambito. Ha concluso affermando di considerarsi una persona che dà il massimo in tutto ciò che fa, nonostante le critiche e i dubbi che possano sorgere sul suo percorso.

