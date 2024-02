Chiara Ferragni riappare nelle storie Instagram di Fedez: fine delle polemiche?

Chiara Ferragni e Fedez: un ritorno di fiamma sulle storie Instagram

La crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez sembrava essere arrivata al culmine, con la mancanza di foto di coppia sui loro profili social per quasi due mesi. Tuttavia, un recente video pubblicato da Fedez sulle sue storie Instagram ha fatto sorgere la speranza di una possibile riconciliazione. Nel video, il rapper mostra sua moglie e la loro figlia Vittoria intenti a giocare insieme, un momento di dolcezza che ha acceso la fiamma della speranza tra i fan dei Ferragnez.

Il gelo tra Chiara e Fedez

Negli ultimi tempi, la coppia di influencer sembrava divisa, con post separati sui loro profili social. Nonostante non ci siano state dichiarazioni ufficiali riguardo allo stato del loro matrimonio, sembra evidente che tra Chiara Ferragni e il marito sia calato il gelo. La mancanza di foto di coppia sui social ha alimentato le voci di una possibile crisi matrimoniale. Tuttavia, il video pubblicato da Fedez ha mostrato un momento di tenerezza tra Chiara e la loro figlia, dando speranza ai fan che la coppia possa superare questo momento difficile.

Un nuovo inizio per i Ferragnez?

La pubblicazione del video da parte di Fedez e il repost di Chiara hanno fatto pensare che ci sia ancora speranza per la coppia. La famiglia sembra essere più unita che mai in questo momento, e questo potrebbe essere il segnale di un nuovo inizio per i Ferragnez. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, il legame tra Chiara Ferragni e Fedez potrebbe essere più forte di quanto si pensi. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le cose e se la coppia riuscirà a superare questa crisi matrimoniale.

