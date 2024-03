Chiara Ferragni: torna da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e svela dettagli sulla separazione da Fedez

La storia di Chiara Ferragni e le trasformazioni nell’ultimo decennio

Chiara Ferragni farà nuovamente capolino nello studio di Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, in un’apparizione che promette di scuotere il pubblico. Tra i temi che sicuramente verranno affrontati durante l’intervista, c’è la spinosa questione riguardante la separazione dall’ex marito Fedez. Non è la prima volta per l’influencer di essere ospite nel programma condotto da Fazio. La prima apparizione risale al lontano 26 febbraio 2017, e da quel momento molte cose sono cambiate nella vita della celebre imprenditrice digitale.

La scalata al successo e le vicende amorose di Chiara Ferragni

Durante quella memorabile intervista del 2017, Chiara Ferragni ricevette il prestigioso riconoscimento da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. Oggi, il focus è tutto sul cosiddetto “Pandoro-gate” e sul naufragio della relazione con il cantante, iniziata sette anni fa. Nell’occasione, la Ferragni scherzò con Fabio Fazio sul suo amore emergente per Federico, scambiandosi gesti affettuosi e promesse di un futuro insieme. Sette lunghi anni sono trascorsi da quella giornata che ha segnato l’inizio di una nuova fase per Chiara Ferragni e l’attesa per le sue dichiarazioni da Fazio cresce di momento in momento.