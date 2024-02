Chiara Ferragni: Vicende Amorose e Stato d’Animo in Bilico

La Confessione sui Social: “Non è un Bell’Anno”

Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram in attesa di apparire da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Tra le domande inevitabili, spicca la situazione con il marito Fedez e il suo attuale stato d’animo. Dopo il “Pandoro Gate” e le voci su una presunta crisi con il suo compagno, Chiara ha ammesso che non sta attraversando un periodo facile.

Con un tocco di sincerità, Chiara ha condiviso sui social: “Dovrebbe essere l’anno del Toro, ma tutto mi sembra tranne che un bell’anno“. La digital entrepreneur ha aperto uno spazio per i fan nelle stories, rompendo il silenzio e confessando di vivere delle giornate difficili. Non nasconde che è un po’ che non si fa sentire e che ha avuto momenti complicati, ma apprezza il supporto e l’affetto dei suoi follower.

Un Appello alla Positività e il Sostegno dei Follower

Mentre affronta le proprie difficoltà, Chiara Ferragni ha lanciato un messaggio di positività ai suoi seguaci. Nonostante le avversità, invita tutti a restare positivi. I fan non hanno perso tempo nel confortarla, ricordandole che dopo la tempesta arriva sempre il sereno. La risposta dell’imprenditrice digitale non si è fatta attendere, facendo trasparire un briciolo di speranza nell’attesa di tempi migliori.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da un noto settimanale, la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez, conosciuta come “Ferragnez“, sarebbe in crisi da diversi mesi. Le tensioni sarebbero emerse a dicembre, subito dopo lo scandalo del “pandoro“. Si narra che Fedez abbia chiesto, senza successo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, manager molto vicino alla moglie e anch’egli coinvolto nelle vicende. Da quel momento, le dispute si sono moltiplicate, portando Fedez a prendere una pausa e recarsi a Miami con l’assistente Eleonora per “prendere una boccata d’aria,” come ha confidato agli amici.