Chiara Nasti: La data di nascita della sua bambina è a luglio. Svelati alcuni nomi possibili

Chiara Nasti parla della nascita della sua figlia: “Cosa porterò in clinica per vestire la piccolina?”

Durante una sessione di Q&A su Instagram, Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha condiviso alcuni dettagli sulla nascita imminente della loro figlia. La giovane influencer ha ammesso di essere un po’ preoccupata per il fatto che il parto avverrà a luglio, ma ha anche rivelato di non aver ancora comprato nulla per la bambina. Ha spiegato che sua madre le ha detto che sarebbe sfortunato farlo in anticipo.

Uno dei principali dilemmi che affliggono Chiara riguarda cosa portare in clinica per vestire la sua piccola. Ha confessato di essere indecisa tra maniche corte o lunghe e ha espresso la sua impazienza nel comprare tutti gli adorabili vestitini rosa ricamati che le piacciono tanto. Riguardo al nome della bambina, ha ammesso di avere alcune idee in mente, ma per ora non ha ancora preso una decisione definitiva.

La scelta dei vestiti per la bambina: maniche corte o lunghe?

Uno dei principali dubbi di Chiara Nasti riguarda la scelta dei vestiti per la sua piccola. Durante la sua Q&A su Instagram, ha ammesso di essere indecisa se optare per vestiti con maniche corte o lunghe. Questa decisione sembra essere una delle sue principali preoccupazioni riguardo alla nascita imminente della sua bambina.

Chiara ha anche espresso la sua impazienza nel comprare tutti gli adorabili vestitini rosa ricamati che le piacciono tanto. Ha condiviso il suo entusiasmo per l’acquisto di tutte le piccole cose per la sua bambina, che saranno tutte personalizzate secondo i suoi gusti. Non vede l’ora di iniziare a creare il guardaroba perfetto per la sua piccola principessa.

Il nome della bambina: ancora da decidere

Durante la sessione di Q&A su Instagram, Chiara Nasti ha rivelato che, nonostante avesse alcune idee in mente, non ha ancora deciso il nome della sua bambina. Questa decisione sembra essere una delle cose che la tiene più in sospeso riguardo alla nascita imminente.

Nonostante la mancanza di una scelta definitiva, Chiara sembra essere molto entusiasta all’idea di scegliere il nome perfetto per la sua bambina. È probabile che, una volta presa la decisione, condividerà il nome con i suoi followers su Instagram, che sono sempre molto curiosi di conoscere i dettagli della sua vita.

