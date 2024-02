Chiara Nasti: Svela il suo stato di salute e racconta dei disagi della gravidanza

Chiara Nasti risponde alle domande dei fan sulla gravidanza

L’influencer Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha recentemente dedicato del tempo ai suoi followers su Instagram, rispondendo alle loro domande in una sessione di Q&A. Ecco cosa ha rivelato.

Nausea in gravidanza e rapporto con il cibo

Uno dei fan ha chiesto a Chiara quanto tempo abbia sofferto di nausea durante la gravidanza e come si sia comportata con il cibo. La risposta di Chiara è stata sincera e diretta: “Fino a 15 giorni fa: magari solo nausea, anche pressione bassa. Ma è stata peggio giuro! Mangiavo e poi andavo al bagno, non lo auguro a nessuno nessuno così. Ora sto molto molto meglio.” Sembrerebbe quindi che Chiara abbia avuto un inizio di gravidanza difficile, ma che ora si senta molto meglio.

Preoccupazioni riguardo all’arrivo di una seconda figlia

Un altro fan ha voluto sapere se Chiara fosse preoccupata di dover dividere le sue attenzioni tra suo figlio Tiago e la nuova arrivata. La risposta di Chiara è stata rassicurante: “No, tutte queste ansie non le ho sinceramente al momento, magari più avanti. Poi penso che sto facendo una cosa bellissima per lui, la sua sorellina.” Chiara sembra quindi essere serena riguardo alla gestione delle attenzioni tra i suoi due figli e vede l’arrivo della nuova bambina come un dono per Tiago.

