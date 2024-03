Chicago Night: Le nuove sfide dei medici, vigili del fuoco e poliziotti di Chicago

La rinascita della Chicago Night su Sky

Le luci notturne si accendono di nuovo su Chicago con l’arrivo dei nuovi episodi delle serie ‘Chicago Fire’, ‘Chicago PD’ e ‘Chicago Med’ su Sky a partire dal 2 aprile alle 21.15. Queste serie saranno disponibili esclusivamente su Sky Serie e in streaming su Now in anteprima assoluta. Da poche settimane dalla loro messa in onda negli Stati Uniti, le nona, dodicesima e undicesima stagione di ‘Chicago Med’, ‘Chicago Fire’ e ‘Chicago PD’ promettono di tenere incollati gli spettatori ai loro schermi. I medici, i pompieri e i poliziotti di Chicago dovranno ancora una volta affrontare emergenze, salvare vite e confrontarsi con le complesse dinamiche dei propri reparti e delle relazioni personali.

Chicago Med: Vite sul filo tra emergenze e relazioni intrecciate

La serie ‘Chicago Med’ racconta le vicende del centro traumatologico più recente della città e delle vite dei coraggiosi medici, infermieri e personale che lavorano con dedizione. Il dottor Daniel Charles, il Sherlock Holmes della psichiatria interpretato da Oliver Platt, si trova ad affrontare il suo passato con l’arrivo del dottor Mitch Ripley, un nuovo medico del pronto soccorso che riporta alla luce una relazione medica complicata. La direttrice dell’ospedale Sharon Goodwin, interpretata da S. Epatha Merkerson, si trova a dover fare scelte cruciali riguardanti l’allocazione delle risorse e delle cure mediche in situazioni di emergenza. Nel primo episodio della nuova stagione, il team di Chicago Med si trova a gestire un’onda di pazienti in seguito a un incidente, mentre il dottor Archer deve affrontare dubbi prima di un importante intervento chirurgico.

Chicago Fire: La famiglia della Caserma 51 alle prese con nuove sfide

La serie ‘Chicago Fire’ offre uno sguardo intenso nella vita professionale e personale dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51, pronti a mettere a rischio le proprie vite per salvare la città. Il tenente Kelly Severide, interpretato da Taylor Kinney, guida la Squadra di soccorso 3 in collaborazione con altri coraggiosi professionisti. La caserma, guidata dal vice capo distretto Wallace Boden, interpretato da Eamonn Walker, affronta situazioni critiche mentre lottano per mantenere vivo lo spirito di squadra. Nel primo episodio della stagione 12, la Caserma 51 si trova a dover condividere il proprio spazio con un’altra squadra, mentre un incendio doloso mette a dura prova le relazioni tra i protagonisti.

Chicago PD: Lotta al crimine e intrecci personali nell’unità di intelligence

La serie ‘Chicago PD’ segue le vicende dell’unità di intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago, impegnata nella lotta contro i crimini più efferati della città. Il sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe, guida con fermezza ma complessità un team di detective che condivide la passione per la sicurezza della comunità. Nel primo episodio della stagione 11, la detective Hailey Upton si trova a confrontarsi con le sue difficoltà personali mentre lavora su un delicato caso di prevenzione delle crisi, mettendo alla prova la solidità dell’unità di intelligence nel gestire nuove sfide.