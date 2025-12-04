Chirurgia endoscopica nasale: allo “Spaziani” un corso di alta formazione che rafforza il ruolo dell’ASL Frosinone

Ultimo aggiornamento il 4 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 25 al 28 novembre 2025 si è tenuto presso l’Ospedale “Spaziani” di Frosinone il corso “La chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali”

Il corso è stato organizzato dalla UOC ORL e Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal dr. Andrea Marzetti, in collaborazione con l’Ospedale “Niguarda” di Milano.

L’iniziativa ha registrato oltre cinquanta iscritti, con dodici interventi in live surgery e più di venti lezioni teoriche nell’arco di quattro intense giornate.

L’ASL Frosinone conferma il suo ruolo di polo formativo

Tecnologie immersive e dirette in sala operatoria

La quattro giorni ha messo in luce la capacità dell’ASL di Frosinone di proporsi come punto di riferimento nazionale per la formazione specialistica in ambito chirurgico.

Grazie ai sistemi di videoripresa in 4K e 3D, ai maxi schermi e a impianti audio dedicati, i partecipanti hanno potuto assistere agli interventi in diretta real time, interagendo con i chirurghi durante le procedure.

Un’esperienza immersiva che ha reso il corso un modello avanzato di formazione clinica.

Interventi su patologie complesse

Nei primi due giorni sono stati eseguiti interventi di endoscopia nasale per patologie diversificate:

poliposi infiammatoria;

papilloma invertito;

adenoma ipofisario;

altre patologie tumorali dei seni paranasali.

Nelle giornate successive l’attenzione si è spostata sulla chirurgia funzionale ed estetica del naso, con casi di:

rinosettoplastica;

settoplastica extracorporea;

chirurgia dei turbinati;

chirurgia della valvola nasale.

Un percorso multidisciplinare con specialisti da tutta Italia

Specializzandi da Nord a Sud

Il corso ha visto la partecipazione di medici provenienti dalle principali Scuole di Specializzazione italiane, da Genova a Milano, da Catanzaro a Potenza fino a Catania, confermando la rilevanza nazionale dell’evento.

Il contributo delle strutture dell’ASL

Fondamentale il supporto di diversi reparti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, tra cui:

UOC Neurochirurgia , diretta dal dr. Giancarlo D’Andrea;

, diretta dal dr. Giancarlo D’Andrea; UOC Anestesia e Rianimazione , diretta dal dr. Fabrizio Apponi;

, diretta dal dr. Fabrizio Apponi; gli staff infermieristici della sala operatoria e delle unità ORL e Maxillo-Facciale.

Lezioni frontali e aggiornamento scientifico

Relatori di livello nazionale

Le lezioni teoriche sono state arricchite dalla presenza di figure di primo piano nel campo dell’ORL e della Chirurgia Plastica, tra cui:

prof. Gianni Danesi , Direttore del Dipartimento di ORL e Chirurgia della Base Cranica;

, Direttore del Dipartimento di ORL e Chirurgia della Base Cranica; prof. Valentino Valentini, Direttore della Clinica e della Scuola di Specializzazione dell’Università “Sapienza” di Roma.

Un impianto scientifico strutturato che ha approfondito metodiche chirurgiche, protocolli innovativi e tecnologie emergenti, offrendo una panoramica completa sulle più avanzate strategie diagnostiche e terapeutiche.

Un parterre d’eccezione per una formazione completa

I co-direttori e gli ospiti

Fra gli ospiti e relatori, oltre ai co-direttori del corso – dr. Alberto Giulio Dragonetti (Direttore UOC ORL, Ospedale Niguarda di Milano) e dr. Franz W. Barrufaldi Preis (Direttore S.C. Centro Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) – sono intervenuti:

prof. Filippo Giovannetti (Direttore Chirurgia Maxillo-Facciale, Università dell’Aquila).

dr. Luca Moscillo (Università Vanvitelli di Napoli);

dr. Tito Marianetti;

dr. Marco Micozzi (Direttore ORL Ospedale “San Carlo” di Roma);

dr. Gianfranco Schiavone (IDI IRCCS Roma);