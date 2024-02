Chiusura tratto A1 Piacenza-Parma per incidenti nebbia

Nebbia causa disagi sulla A1 Milano-Napoli

La nebbia crea caos sull’autostrada A1 Milano-Napoli, con diversi incidenti che hanno portato alla chiusura di un tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna. La chiusura è avvenuta poco prima delle 9 del mattino, causando code significative nella zona interessata. Le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza sono state chiuse in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso per gestire la situazione in modo efficace.

La nebbia ha causato diversi incidenti

Chiuso tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna

Intervento di Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale

Disagi anche sulla A22 tra Verona e Modena

Anche sull’autostrada A22 tra Verona e Modena si registrano banchi di nebbia che stanno creando disagi per i viaggiatori. Al momento non ci sono chiusure lungo questo tratto, ma la presenza della nebbia rende necessaria massima prudenza da parte dei conducenti. In passato, un tratto di circa 80 chilometri di questa autostrada era stato chiuso per tre giorni consecutivi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Nebbia crea disagi anche sulla A22

Nessuna chiusura al momento

Prudenza consigliata ai conducenti

© Copyright ANSA

Conclusioni

La nebbia ha causato problemi sulla A1 Milano-Napoli e sulla A22 tra Verona e Modena, con chiusure parziali e disagi per i viaggiatori. È fondamentale guidare con prudenza in queste condizioni meteorologiche avverse per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità competenti e le società di gestione autostradale sono impegnate a gestire la situazione e a ripristinare la viabilità il prima possibile.

About The Author