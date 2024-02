Cigarettes After Sex: la storia del gruppo texano iconico del dream pop

I Cigarettes After Sex hanno conquistato il panorama musicale degli anni Duemila grazie al loro unico sound dream pop/slowcore che ha incantato fan in tutto il mondo. Originari del Texas, precisamente di El Paso, il gruppo ha saputo emergere con forza e destreggiarsi tra successi e cambiamenti. Scopriamo insieme la loro carriera e le novità che li hanno contraddistinti fino ad oggi.

Il cammino dei Cigarettes After Sex: dall’università al successo internazionale

La band era composta inizialmente da Justin Vrak, Phillip Tubbs, Randall Miller e Jacob Tomsky, ma successivamente si è ridotta a tre componenti a causa dell’addio di Tubbs. Formatasi ad El Paso, la band ha mosso i primi passi durante gli anni dell’università, culminando con la registrazione di canzoni che hanno attirato l’interesse del pubblico. Il trasferimento di Greg Gonzalez a Brooklyn ha segnato una svolta per il gruppo, che ha pubblicato il singolo “Affection” attirando l’attenzione a livello globale. YouTube è stato il trampolino di lancio per la band, che ha visto le proprie canzoni diventare virali e ha dato vita al primo album omonimo nel 2017, seguito da tour mondiali di grande successo.

Il presente dei Cigarettes After Sex: progetti futuri e successi

Nonostante i cambiamenti e le sfide, i Cigarettes After Sex continuano a essere una presenza consolidata nel panorama musicale americano, con annunci di ritorni live e progetti futuri. Nel 2024, ad esempio, hanno comunicato un concerto a Milano, confermando il loro appeal anche sul suolo italiano. La loro discografia vanta due album in studio, “Cigarettes After Sex” del 2017 e “Cry” del 2019, che hanno riscosso consensi unanimi dai fan. Cosa rende i Cigarettes così amati? Forse la dolcezza e la gentilezza che traspaiono non solo dalle loro canzoni, ma anche dalle relazioni interne al gruppo. Curiosità rendono il loro percorso ancora più affascinante: l’utilizzo delle loro tracce in serie tv di successo ha contribuito a consolidare la loro fama, proiettandoli ulteriormente sotto i riflettori. Con milioni di follower sui social media e una presenza costante su piattaforme come Instagram e TikTok, i Cigarettes After Sex dimostrano di avere il polso dei tempi e di avere ancora molto da offrire al loro pubblico affezionato. Per chi vuole scoprire o riascoltare le migliori tracce del gruppo, una playlist su Spotify è la soluzione ideale per immergersi nel loro universo sonoro unico, fatto di melodie avvolgenti e testi suggestivi.