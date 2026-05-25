Cinema italiano e logistica: il sistema produttivo che sostiene l’industria culturale del Paese

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Il cinema italiano continua a rappresentare una delle eccellenze culturali più importanti del Paese, capace di unire arte, occupazione e sviluppo economico. A sottolinearlo è Luca Lazzari, segretario generale di FEOLI (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata), intervenuto dopo la recente cerimonia dei David di Donatello.

Secondo FEOLI, dietro il successo di film e fiction italiane esiste un articolato sistema produttivo nel quale il comparto della logistica svolge un ruolo essenziale.

David di Donatello e successo del cinema italiano

La recente edizione dei David di Donatello ha confermato ancora una volta il livello di eccellenza raggiunto dal cinema italiano, sia sul piano artistico che produttivo.

Il settore audiovisivo rappresenta oggi una vera industria strategica per il Paese: in Italia il comparto coinvolge circa 10mila imprese, dà lavoro a oltre 60mila persone e genera quasi 7 miliardi di euro di valore economico.

Numeri che dimostrano come il cinema non sia soltanto cultura e intrattenimento, ma anche sviluppo economico e occupazione.

Roma e Cinecittà cuore produttivo del cinema italiano

Roma continua a essere il principale polo produttivo del cinema italiano grazie al ruolo centrale di Cinecittà e delle numerose produzioni nazionali e internazionali che scelgono la Capitale.

Secondo quanto evidenziato da FEOLI, Roma e Cinecittà rappresentano il fulcro dell’industria audiovisiva italiana, concentrando circa il 23% delle produzioni complessive.

Una centralità che coinvolge non solo attori, registi e sceneggiatori, ma anche tutte le professionalità tecniche e operative che lavorano dietro le quinte.

Il ruolo della logistica nelle produzioni cinematografiche

Tra le figure fondamentali per la realizzazione di film e fiction ci sono infatti le aziende di trasporto e logistica, indispensabili per garantire il funzionamento delle produzioni.

La logistica cinematografica si occupa di organizzare il trasporto di scenografie, costumi, attrezzature tecniche, materiali di scena e strutture operative necessarie sui set.

Un lavoro spesso poco visibile ma essenziale per consentire il regolare svolgimento delle riprese e il coordinamento delle produzioni audiovisive.

FEOLI: “Dietro ogni film ci sono decine di professionalità”

Luca Lazzari sottolinea come dietro ogni ciak e dietro ogni grande produzione cinematografica lavorino decine di figure altamente specializzate.

Dalla movimentazione delle attrezzature alla gestione dei materiali di scena, fino all’organizzazione logistica dei set, il comparto garantisce supporto continuo all’intera filiera audiovisiva.

Per FEOLI, il mondo della logistica è orgoglioso di sostenere un’industria culturale che nel corso dei decenni ha contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica dell’Italia.

Cinema, cultura e sviluppo economico

Il settore cinematografico continua a rappresentare un asset strategico per il sistema Paese, capace di generare indotto in numerosi comparti collegati: turismo, trasporti, servizi, artigianato e logistica.

In questo scenario, il legame tra industria culturale e logistica appare sempre più forte e strategico, confermando l’importanza delle imprese che operano dietro le quinte per sostenere la competitività del cinema italiano a livello internazionale.