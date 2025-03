Città Italiana del Vino 2025: i Castelli Romani al centro della scena, presentazione ufficiale a Roma

Il 5 marzo 2025, alle ore 11:00, la Camera di Commercio di Roma ospiterà l’attesa presentazione ufficiale del progetto “Castelli Romani – Città Italiana del Vino 2025”, un riconoscimento che premia il territorio per la sua lunga tradizione vitivinicola e per il contributo alla cultura del vino in Italia.

L’evento si svolgerà nella storica Sala del Tempio di Vibia ed Adriano, in Piazza di Pietra, e vedrà la partecipazione di autorità istituzionali, esperti del settore e sindaci dei Comuni coinvolti.

Un riconoscimento che celebra un’eccellenza vinicola storica

Essere proclamati Città Italiana del Vino 2025 rappresenta un’importante occasione per i Castelli Romani, un territorio che da secoli è sinonimo di qualità vinicola e cultura enogastronomica. Il riconoscimento permette di mettere in luce le tradizioni locali e di promuovere il vino come elemento di sviluppo economico e turistico.

A guidare la presentazione sarà Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi e Vicepresidente nazionale dell’Associazione Città del Vino, affiancato da Stefano Cecchi, Sindaco di Marino, e Angelo Radica, Presidente nazionale dell’Associazione Città del Vino.

Saranno inoltre presenti Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, e Giancarlo Righini, Assessore della Regione Lazio, per sottolineare l’importanza strategica di questo titolo per il territorio e per il settore enologico.

Un progetto condiviso da undici Comuni dei Castelli Romani

Il titolo di Città Italiana del Vino 2025 è un riconoscimento che coinvolge undici Comuni dei Castelli Romani, ognuno con una propria storia e un’identità vinicola unica. I territori protagonisti dell’iniziativa sono:

Marino

Nemi

Ariccia

Colonna

Frascati

Genzano di Roma

Grottaferrata

Monte Porzio Catone

Lanuvio

Lariano

Velletri

Questa collaborazione tra i Comuni punta a creare una rete di valorizzazione e promozione del vino locale, coinvolgendo non solo le istituzioni ma anche produttori, consorzi e operatori del settore turistico, con l’obiettivo di consolidare i Castelli Romani come punto di riferimento per il turismo enogastronomico.

Un calendario di eventi per valorizzare il territorio

Essere Città Italiana del Vino 2025 significa un anno di eventi e iniziative dedicate alla cultura del vino, con degustazioni, percorsi enogastronomici, incontri con esperti e produttori, per raccontare al pubblico la qualità e l’unicità delle etichette locali.

L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del vino dei Castelli Romani nei mercati nazionali e internazionali, con strategie di promozione che puntano su qualità, tradizione e innovazione.

Come partecipare alla presentazione ufficiale

L’evento si terrà il 5 marzo 2025, alle ore 11:00, presso la Camera di Commercio di Roma, nella splendida Sala del Tempio di Vibia ed Adriano, in Piazza di Pietra.

Per partecipare è necessario inviare una conferma di presenza via email all’indirizzo: info@castelliromanicittadelvino.it.

Un appuntamento imperdibile per scoprire il futuro della cultura vinicola dei Castelli Romani e l’importanza di questo riconoscimento nel panorama enologico italiano ed europeo.