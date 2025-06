Claudia Conte e Italy for Christ presentano “Forever Open” per il Giubileo 2025

Italy for Christ, la storica fondazione no-profit americana fondata nel 1983 da Gaetano (Guy) e Sondra Sottile, lancia insieme all’attivista per i diritti umani Claudia Conte il progetto “Forever Open” in occasione del Giubileo 2025. Nata per volontà del Dicastero per l’Evangelizzazione, presieduto da S. E. Monsignor Rino Fisichella, questa iniziativa unisce la dimensione spirituale della Porta Santa a un concreto impegno di servizio verso i più fragili.

Un progetto di fede e solidarietà

L’idea alla base di Forever Open è semplice e ambiziosa: accompagnare i pellegrini in cammino verso Roma mettendo a loro disposizione strumenti di riflessione interiore e momenti di volontariato. Con il supporto di teologi, formatori e volontari provenienti da tutto il mondo, Italy for Christ vuole trasformare il pellegrinaggio in un’esperienza di incontro e condivisione, in cui ogni partecipante può non soltanto ricevere sostegno spirituale, ma anche donare tempo e attenzioni a chi vive in situazioni di difficoltà. Fondata negli Stati Uniti nel 1983, Italy for Christ opera in Italia e nel mondo per portare aiuto concreto a popolazioni colpite da guerre, calamità naturali e, più recentemente, dalla pandemia. Grazie alla visione dei fondatori Gaetano (Guy) e Sondra Sottile, la fondazione ha trasformato la vita di milioni di persone attraverso progetti umanitari, editoriali e cinematografici, oltre a programmi formativi per i futuri leader, promossi dalla Guy Leadership Academy, presieduta dallo stesso Guy Sottile, membro del team internazionale di John Maxwell.

Il percorso della guida spirituale

Al centro dell’iniziativa è la pubblicazione di una guida spirituale che verrà stampata in tre milioni di copie. Questa raccolta di testi meditativi, preghiere e consigli pratici è pensata per accompagnare i fedeli lungo i principali itinerari giubilari, offrendo uno spazio di silenzio interiore anche nelle piazze più affollate. Pensata per chi affronta il cammino in solitudine come per chi è in gruppo, la guida si propone come un compagno discreto, capace di suggerire brevi riflessioni da fare in qualsiasi momento della giornata.

Tre milioni di copie per i pellegrini

La distribuzione delle copie sarà curata da squadre di volontari internazionali, formate per accogliere e assistere i pellegrini sin dal loro arrivo a Roma. Questa presenza discreta e capillare consentirà a ogni visitatore di ricevere gratuitamente il proprio esemplare, garantendo al progetto un raggio d’azione straordinario sia all’interno delle chiese che nei punti di passaggio più frequentati.

La prima giornata di volontariato con Claudia Conte

Domenica 8 giugno la Comunità di Sant’Egidio, nella chiesa del Buon Pastore a Trastevere, ha ospitato il debutto di Forever Open: insieme a Claudia Conte, volontari di diverse nazionalità hanno trascorso l’intera mattinata portando conforto alle persone senza dimora. Tra la sistemazione dei magazzini, la pulizia degli spazi comunitari e la consegna di beni di prima necessità, sono stati preparati e serviti una cena speciale e momenti di ascolto personale. Protagonista di questa tappa è stata proprio Claudia Conte, che ha raccontato la propria esperienza e spronato i partecipanti a “aggiungere valore agli altri, sempre”.

Le prossime tappe di Forever Open

Il calendario delle attività prevede già occasioni successive di servizio: a breve verrà avviata una collaborazione con la Fondazione Francesca Rava per sostenere i bambini delle case famiglia, mentre nei mesi a venire sono in programma laboratori formativi e momenti di incontro per i ragazzi del carcere minorile. Parallelamente, eventi culturali e momenti di preghiera si svolgeranno in diverse diocesi italiane, arricchendo il progetto di nuove prospettive e opportunità di dialogo.

Come partecipare e informazioni

Forever Open accoglie volontari in lingua italiana e inglese, offrendo percorsi di preparazione spirituale e operativa aperti a giovani e adulti. Chi desidera unirsi all’iniziativa può registrarsi sul sito ufficiale di Italy for Christ, dove sono disponibili il programma dettagliato delle giornate di servizio, la versione digitale della guida spirituale e tutte le novità legate al Giubileo 2025. Una chiamata alla fede che diventa gesto concreto di carità, per vivere insieme un’esperienza di comunità aperta, inclusiva e… per sempre aperta.