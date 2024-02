Cocaina nel marsupio: Arrestata con un chilo dall’Uganda

Arrestata a Torino una donna nigeriana con 79 ovuli di cocaina

Una donna nigeriana di 28 anni è stata arrestata a Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo su un autobus proveniente da Parigi, al terminal di corso Vittorio Emanuele II. Gli agenti di polizia hanno notato la donna mentre stringeva a sé un marsupio nero in modo nervoso.

Durante la perquisizione del marsupio, gli agenti hanno trovato un paio di calzini che contenevano 79 ovuli di cocaina, per un peso totale di circa 900 grammi. La droga era nascosta in modo ingegnoso, ma l’attenzione degli agenti ha permesso di scoprire il traffico illecito.

Dai documenti della donna è emerso che era partita dall’Uganda, aveva fatto scalo in Etiopia e poi in Francia, per poi arrivare in Italia con l’autobus. Le indagini sono ancora in corso per scoprire ulteriori dettagli sul traffico di droga e sul coinvolgimento di eventuali complici.

Un ingegnoso nascondiglio per la droga

La donna nigeriana aveva escogitato un ingegnoso nascondiglio per la cocaina. Gli ovuli erano stati nascosti all’interno di un paio di calzini, che a loro volta erano stati riposti in un marsupio nero. Questo nascondiglio ha reso difficile la scoperta della droga, ma grazie all’attenzione degli agenti di polizia è stato possibile individuare il traffico illecito.

La scoperta di questa quantità di cocaina dimostra l’ingegno dei trafficanti nel cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Le autorità sono impegnate nella lotta al traffico di droga e continuano a intensificare i controlli per contrastare questo fenomeno criminale.

Un viaggio internazionale per il traffico di droga

Dai documenti della donna è emerso che aveva intrapreso un viaggio internazionale per il traffico di droga. Dopo essere partita dall’Uganda, aveva fatto scalo in Etiopia e poi in Francia, prima di arrivare in Italia con l’autobus. Questo percorso complesso indica la complicità di una rete internazionale di trafficanti di droga.

Le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali complici e smantellare l’intera organizzazione criminale. Le autorità sono determinate a combattere il traffico di droga e a garantire la sicurezza dei cittadini. L’arresto di questa donna nigeriana rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

