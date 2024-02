Codere mira a rafforzare la sua presenza in Italia, sfruttando l’opportunità di ristrutturazione del settore.

Gonzaga Higuero, nuovo Ceo di Codere, punta all’innovazione nel settore del gioco

Gonzaga Higuero, il nuovo Ceo del gruppo Codere, ha espresso la sua determinazione a mantenere e ampliare la presenza dell’azienda nel mercato italiano del gioco. In una nota, Higuero ha sottolineato l’importanza della professionalità, della competenza e dell’esperienza nel settore in un momento di trasformazione e innovazione. Il Ceo ha dichiarato: “La nostra intenzione è quella di contribuire con il nostro know-how e la nostra capacità di gestione a consolidare la nostra posizione sul mercato italiano, anche attraverso sinergie con operatori qualificati che vogliano affrontare il futuro con serietà e visione prospettica”.

Gonzaga Higuero: un Ceo impegnato a conoscere le realtà locali

Fin dal suo insediamento, Gonzaga Higuero ha instaurato un rapporto diretto con i Paesi in cui opera Codere. Attraverso i responsabili locali, il Ceo ha voluto conoscere le singole realtà dall’interno e diventarne parte integrante nella valutazione delle opportunità che offrono. La sua presenza frequente nelle diverse nazioni conferma l’attenzione particolare che Higuero riserva all’Italia, paese in cui ha lavorato in passato e che rappresenta una grande opportunità per Codere, data la sua vasta esperienza internazionale.

Durante la sua visita in Italia, Higuero ha fatto tappa nella nuova sala di Parma, inaugurata lo scorso dicembre. Il Ceo si è detto impressionato dalla sala, che si distingue per la sua visione innovativa e la sua attenzione alla sostenibilità ambientale. La sala, di grandi dimensioni, offre diverse offerte di gioco e un servizio di alta qualità che sta riscuotendo successo tra i vecchi e i nuovi clienti. Higuero ha sottolineato l’importanza di questo investimento, che sta già dando risultati positivi in termini di gradimento e affluenza.

Codere: un operatore di gioco internazionale

Codere è un operatore di gioco di riferimento a livello internazionale, presente in sette paesi in Europa e America Latina. L’azienda gestisce slot machine, postazioni di bingo e terminali di scommesse sportive sia online che attraverso punti vendita fisici, come sale giochi, bar, sale scommesse e ippodromi. La presenza di Codere in Italia e la sua esperienza internazionale la pongono in una posizione privilegiata per cogliere le opportunità offerte dal processo normativo in corso nel paese. Con Gonzaga Higuero alla guida, l’azienda si propone di essere un protagonista nel settore del gioco italiano, contribuendo all’innovazione e alla crescita del mercato.

About The Author