Codice Strada: Approvato l’uso delle moto da 125 cc su autostrade e tangenziali

Approvato emendamento per la circolazione dei motocicli 125 cc su autostrade e tangenziali

Un emendamento proposto dalla Lega al Codice della Strada è stato approvato dalla Commissione Trasporti della Camera, consentendo ai motocicli 125 cc di circolare su autostrade e tangenziali, a condizione che siano guidati da un maggiorenne. Questo intervento, atteso da anni, allinea l’Italia al resto dell’Europa e semplifica la vita delle famiglie e degli utenti delle due ruote. L’emendamento dovrà ora essere approvato definitivamente dal Parlamento per risolvere questa anomalia italiana.

Un risultato importante per i produttori e gli utenti della strada

Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, ha commentato l’approvazione dell’emendamento, sottolineando che non solo l’Italia si allineerà al resto dell’Europa, dove la circolazione dei motocicli 125 cc è già consentita, ma rappresenterà anche un risultato molto importante per i produttori e l’industria del settore. Magri ha dichiarato: “Lo scenario che si prospetta rappresenterebbe un risultato molto importante per i produttori, l’industria di riferimento e per gli utenti della strada”.

Nuove possibilità per i conducenti di moto e scooter 125 cc

L’emendamento, approvato durante l’esame del disegno di legge di revisione del codice della strada, permette ai conducenti maggiorenni di moto e scooter 125 cc di accedere alle autostrade e alle tangenziali, abbassando il limite attuale di 150 cc. Inoltre, il limite viene adeguato anche per i motocicli elettrici, portandolo a 6 kW. Paolo Magri ha ringraziato i membri della Commissione e il Governo per l’approvazione di questa misura, che arriva in un momento importante per la mobilità e le due ruote.

