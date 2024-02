Cognata di Walker rivela tormenti verso sorella incinta

La sorella di Annie Kilner accusa Lauryn Goodman di pubblicare un video del figlio di Kyle Walker

Lo scandalo che coinvolge il calciatore Kyle Walker e la sua doppia vita continua a tenere banco. Questa volta è la sorella di Annie Kilner, moglie di Walker, a parlare. Secondo quanto riportato da Sian Kilner, la sorella di Annie, l’amante di Walker, Lauryn Goodman, avrebbe pubblicato un video del figlio maggiore insieme al calciatore. Un gesto che avrebbe turbato Annie, che si trova in una fase avanzata della gravidanza.

Sian Kilner ha rivolto un messaggio diretto a Lauryn Goodman attraverso le sue storie su Instagram: “Ancora una volta, molte persone ci hanno inviato contenuti che hai caricato nel tentativo di tormentare mia sorella, che è molto incinta, e la sua famiglia”. La sorella di Annie ha poi fatto riferimento al video condiviso da Goodman, definendo il figlio di Walker un “bambino miracoloso” e sottolineando che la citazione dei fratellastri nel video avrebbe sicuramente infastidito Annie. Sian ha accusato Goodman di cercare l’attenzione a ogni costo, affermando: “Questo dimostra quanto in basso vi abbassiate per attirare l’attenzione”. Inoltre, ha ricordato a Goodman che le era stata data l’opportunità di incontrare i fratellastri, ma che aveva rifiutato. Sian ha concluso il suo messaggio con una frecciata, affermando che “non si tratta di dimostrare che ‘parli correntemente lo spagnolo'”.

Annie Kilner, moglie di Kyle Walker, turbata dal video pubblicato da Lauryn Goodman

Sian Kilner accusa Lauryn Goodman di cercare l’attenzione a ogni costo

