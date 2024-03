Coincidenze d’amore: Intrighi, passioni e complicazioni – Anticipazioni della serie TV dal 4 all’8 marzo 2024

Intrighi e Coincidenze – Episodi da 2 a 6

I Coinquillini – Episodio 2 del 4 marzo 2024

Cosa accade:

Le vie del destino portano Demir e Selin a condividere non solo l’appartamento, ma anche il luogo di lavoro. Demir diventa il nuovo amministratore dell’Artemim, creando una serie di situazioni impreviste che li avvicinano sempre di più.

La Rivelazione – Episodio 3 del 5 marzo 2024

Cosa accade:

Sorprendente scoperta per Selin: Demir diventa il suo superiore gerarchico, acquistando la società di architettura in difficoltà. La presenza di Demir crea tensioni nel lavoro, soprattutto per Selin che deve gestire le implicazioni personali di questa nuova dinamica.

Le Regole del Gioco – Episodio 4 del 6 marzo 2024

Cosa accade:

Selin si confronta con le nuove politiche aziendali di Demir, che proibiscono le relazioni sentimentali in ufficio. Questa regola mette alla prova anche l’amicizia di Selin, quando alcuni colleghi si innamorano tra loro, portando a conseguenze inaspettate.

La Strategia Segreta – Episodio 5 del 7 marzo 2024

Cosa accade:

Intrighi sul posto di lavoro: i colleghi di Selin escogitano un piano per far innamorare Demir di una dipendente, sperando di farlo cadere nella trappola delle sue stesse regole. Nel frattempo, Selin prepara un piano segreto per ribaltare la situazione e ripristinare l’equilibrio.

Attrazione Proibita – Episodio 6 dell’8 marzo 2024

Cosa accade:

L’attrazione tra Selin e Demir cresce, mettendo alla prova le regole e le dinamiche di potere tra di loro. La convivenza tra vita privata e professionale si complica ulteriormente, dando inizio a una storia fatta di colpi di scena e sentimenti contrastanti.