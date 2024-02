Coinvolgimento di Al Sisi e Renzi nell’omicidio di Regeni

Processo ai 4 Agenti Egiziani per l’Omicidio di Giulio Regeni

Si apre a Roma il processo ai quattro agenti egiziani accusati dell’omicidio di Giulio Regeni avvenuto a Il Cairo nel gennaio 2016. L’udienza potrebbe vedere la testimonianza di importanti figure dell’epoca, tra cui ex premier, ex ministri e funzionari dei servizi di sicurezza e della Farnesina.

Le parti coinvolte nel processo hanno presentato una lista di testimoni che include anche l’attuale presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, l’ex premier Matteo Renzi, l’ex ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, Marco Minniti ex responsabile della sicurezza italiana, i capi dei servizi segreti e altri funzionari di rilievo.

Accuse e Svolta Giudiziaria nel Caso Regeni

Gli imputati affrontano accuse che vanno dal concorso in lesioni personali aggravate all’omicidio e sequestro di persona aggravato. Dopo un complicato percorso legale, la Consulta ha rimosso gli ostacoli che impedivano il procedimento, consentendo al giudice di mandare a giudizio il generale Tariq Sabir e altri tre agenti egiziani.

La Consulta ha dichiarato illegittimo un articolo del codice di procedura penale che richiedeva la presenza dell’imputato per i reati di tortura. Questa decisione ha permesso al processo di procedere nonostante l’ostilità delle autorità egiziane, che hanno reso difficile notificare gli atti legali agli imputati.

Parte Civile e Richiesta di Risarcimento

La Presidenza del Consiglio si è costituita parte civile nel processo, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro in caso di condanna degli imputati. L’Avvocatura dello Stato ha definito l’omicidio di Giulio Regeni come “un orrendo crimine” che ha profondamente colpito la comunità nazionale per la sua natura crudele e inspiegabile.

About The Author