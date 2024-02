Coinvolti 8 operai di 3 imprese diverse nel crollo a Firenze, con presenza di irregolari

Incidente mortale sul cantiere di via Mariti

La Procura di Firenze ha reso note le prime informazioni sull’incidente avvenuto il 16 febbraio nel cantiere di via Mariti, dove si sta costruendo un supermercato Esselunga. Nell’area interessata dal crollo erano presenti otto lavoratori di tre imprese diverse. Uno di loro, di nazionalità italiana, è stato confermato deceduto sul posto, mentre tre operai di origine rumena sono stati trasportati in ospedale. Altri quattro operai sono ancora dispersi sotto le macerie. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, sono stati recuperati i corpi di tre operai, mentre le ricerche per la quinta vittima sono in corso. Il procuratore capo Filippo Spiezia ha dichiarato che sono in corso complesse operazioni di identificazione dei corpi trovati.

Procedimento penale in corso

La Procura ha avviato un procedimento penale contro soggetti sconosciuti per reati quali omicidio plurimo aggravato e crollo colposo di costruzioni. Il procuratore Spiezia ha confermato l’avvio delle indagini e ha sottolineato la complessità dell’identificazione dei corpi. Il procedimento è seguito da due magistrati della Procura di Firenze e personalmente dal procuratore capo.

Identificazione delle vittime e criticità nel cantiere

Il procuratore capo Spiezia ha evidenziato le sfide legate all’identificazione dei corpi, sottolineando la necessità di competenze specifiche, anche di tipo genetico. Ha dichiarato che, nonostante si conoscano i nominativi delle vittime, abbinarli ai corpi è un processo complesso. Riguardo alla dinamica del crollo, Spiezia ha rilevato diverse criticità nel cantiere, senza fornire ulteriori dettagli al momento. Ha annunciato un ulteriore sopralluogo nel cantiere e ha chiesto massimo riserbo sulle attività investigative in corso.

Irregolarità sul cantiere e accertamenti in corso

Spiezia ha segnalato che alcuni operai stranieri potrebbero trovarsi in condizioni irregolari riguardo alla loro presenza in Italia. Ha precisato che sono in corso accertamenti sulle posizioni contrattuali e altre questioni legate alla regolarità dei lavoratori sul cantiere di via Mariti.

