Coldiretti introduce piante che assorbono le polveri sottili per salvare i polmoni

Piante Mangia Polveri: Salvatori dell’Aria Inquinata

La lotta contro lo smog e l’inquinamento atmosferico nelle città italiane ha portato all’adozione di misure di limitazione del traffico. In risposta a questa emergenza, la Coldiretti ha presentato le piante mangia polveri come soluzione per purificare l’aria inquinata dalle emissioni di CO2 e proteggere la salute dei cittadini. Durante l’evento di inaugurazione di Myplant&Garden a Milano, in collaborazione con Assofloro, sono state esposte varie specie vegetali capaci di catturare i gas responsabili dei cambiamenti climatici. Tra i presenti, il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, e il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Le piante sono un alleato fondamentale per rendere le città più vivibili e contrastare l’inquinamento atmosferico, sottolinea la Coldiretti. Un singolo albero può assorbire da 100 a 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di piante è in grado di eliminare fino a 20.000 chili di anidride carbonica all’anno. Specie come il Leccio, la Fotinia e il Ginkgo Biloba svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la qualità dell’aria.

Piante Antismog: Alleate della Salute e dell’Ambiente

La scelta di promuovere piante antismog come l’Acero Riccio, la Betulla e il Tiglio è fondamentale per ridurre l’inquinamento atmosferico. Secondo la Coldiretti, dodici piante possono assorbire la stessa quantità di CO2 emessa da un’auto media che percorre 10.000 km all’anno. Inoltre, le piante da appartamento come la Sansevieria e la Yucca possono ridurre significativamente l’anidride carbonica e le polveri sottili all’interno di edifici come case, scuole e uffici, contrastando la diffusa “Sindrome dell’edificio malato”.

Le piante non solo contribuiscono a purificare l’aria, ma sono anche essenziali per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, afferma la Coldiretti.

Verde Urbano: Un’Arma Contro l’Inquinamento e il Caldo

Per affrontare in modo efficace l’inquinamento atmosferico e contrastare i cambiamenti climatici, è necessario intervenire sullo sviluppo delle città favorendo la presenza di verde pubblico e privato. In Italia, la carenza di spazi verdi è evidente, con una media di soli 32,5 metri quadrati di verde urbano per abitante. L’analisi della Coldiretti su dati Istat evidenzia la necessità di aumentare la presenza di aree verdi nelle città, non solo per contrastare l’inquinamento, ma anche per mitigare gli effetti del caldo.

Gli alberi e le aree verdi svolgono un ruolo fondamentale nel rinfrescare l’ambiente urbano e contrastare il surriscaldamento, sottolinea la Coldiretti. Il Bonus Verde, che prevede detrazioni fiscali per interventi a favore del verde, rappresenta un incentivo importante per promuovere la biodiversità locale e migliorare la qualità della vita nelle città italiane.

