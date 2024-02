Colin Farrell: “Sugar” il detective privato nella serie Apple TV+

Colin Farrell torna in televisione con la nuova serie Sugar su Apple TV+

La primavera di Apple TV+ ci regala un ritorno molto atteso: Colin Farrell torna in televisione con la nuova serie Sugar. Questa dramedy in 8 episodi sarà disponibile in streaming a partire dal 5 aprile, con un nuovo episodio ogni venerdì. L’attore, che presto vedremo anche nel ruolo del Pinguino nello spin-off di The Batman, interpreta il detective privato John Sugar. La trama ruota attorno alla scomparsa di Olivia Siegel, nipote di un famoso produttore di Hollywood, e alle indagini di Sugar per risolvere il mistero.

Durante le sue indagini, Sugar scopre una serie di segreti che coinvolgono la famiglia Siegel e che erano rimasti nascosti per molti anni. La serie promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre Sugar si imbatte in intrighi e rivelazioni sorprendenti.

Un cast di talento per Sugar

Oltre a Colin Farrell nel ruolo principale, il cast di Sugar vanta una serie di talentuosi interpreti. Tra di loro troviamo:

Kirby Howell-Baptiste

Amy Ryan

James Cromwell

Anna Gunn

Dennis Boutsikaris

Nate Corddry

Sydney Chandler

Alex Hernandez

La serie è stata creata da Mark Protosevich, noto per il suo lavoro su film come Io sono leggenda e Thor. Protosevich ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Audrey Chon e Kinberg per la Genre Films. Altri produttori esecutivi sono Sam Catlin, Scott Greenberg, Chip Vucelich e Fernando Meirelles. Quest’ultimo è anche il regista della serie, insieme ad Adam Arkin.

Un’avvincente dramedy in arrivo su Apple TV+

Sugar promette di essere una serie avvincente che saprà catturare l’attenzione degli spettatori. Con un cast di talento e una trama ricca di mistero e segreti, la serie si preannuncia come un successo. Non vediamo l’ora di seguire le indagini di John Sugar e scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di Olivia Siegel.

Non perdete l’occasione di immergervi in questa nuova serie che arriverà su Apple TV+ dal 5 aprile. Preparatevi per una storia avvincente e emozionante che vi terrà incollati allo schermo.

About The Author