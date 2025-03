Colomba Artigianale Roma Pasqua 2025: la tradizione dolciaria che conquista i romani

Ultimo aggiornamento il 14 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Con l’arrivo della Pasqua, anche quest’anno nelle case degli italiani torna protagonista la colomba, simbolo indiscusso delle festività primaverili. Questo dolce tradizionale, originario del nord Italia ma ormai diffuso in tutto il paese, continua a evolversi grazie all’estro di pasticceri e artigiani che propongono versioni sempre più originali, pur nel rispetto delle antiche ricette. A Roma, in particolare, cresce l’interesse per le colombe artigianali realizzate con ingredienti di qualità e lavorazioni accurate.

La colomba preferita dai romani per il 2025

Nella Capitale, Spiga d’Oro Bakery è diventato un punto di riferimento per gli amanti dei dolci pasquali, confermando la propria fama dopo le vittorie ottenute con il panettone nelle edizioni 2023 e 2024 del concorso Panettone Maximo. Alessandro Mangione, noto pastry chef, propone per la Pasqua 2025 una varietà di colombe artigianali che riescono a conquistare grandi e piccoli.

Tante varianti di gusto per tutti i palati

Tra le proposte più apprezzate di Spiga d’Oro Bakery ci sono:

La classica : morbida, fragrante e ricoperta di mandorle e zucchero croccante.

: morbida, fragrante e ricoperta di mandorle e zucchero croccante. Al pistacchio : farcita e decorata con pistacchi pregiati.

: farcita e decorata con pistacchi pregiati. Nutella e Ferrero Rocher : per gli amanti delle golosità più audaci.

: per gli amanti delle golosità più audaci. Ai tre cioccolati : un mix irresistibile di cioccolato fondente, latte e bianco.

: un mix irresistibile di cioccolato fondente, latte e bianco. Kinder: colorata e apprezzata soprattutto dai bambini.

Una storia di artigianalità e passione dal 1995

Fondato nel 1995, il forno Spiga d’Oro Bakery si trova a Roma sud, precisamente in Via Umberto Lilloni 62 a Dragona. È noto in città per la qualità artigianale dei suoi prodotti, tutti preparati rigorosamente con lievito madre e farine italiane selezionate.

Non solo dolci pasquali

Oltre alle colombe, la bakery propone pane fresco quotidiano, dolci tradizionali e creazioni innovative. Tra i prodotti più richiesti ci sono crostate, millefoglie, torta al pistacchio e Nutella, e la golosa torta cioccolato e pere.

Nuovi punti vendita per una crescita continua

Grazie alla recente apertura di due nuovi negozi, situati in Via dei Basaldella e Via di Dragona, Spiga d’Oro Bakery rafforza la propria presenza a Roma, portando avanti un’eccellenza che combina gusto, qualità e amore per la tradizione italiana.