Colomba Pasquale 2025 a Roma: la migliore proposta di Roma Sud

Ultimo aggiornamento il 26 Febbraio 2025 by Emiliano Belmonte

A Roma, un nome spicca su tutti quando si parla di dolci lievitati: Spiga d’Oro Bakery, guidato dal pastry chef Alessandro Mangione. Vincitore del Panettone Maximo nel 2023 e 2024, questo forno di Roma sud è un punto di riferimento anche per la produzione di Colombe artigianali di altissima qualità in occasione della Pasqua 2025.

Una linea di Colombe per ogni preferenza

La proposta firmata Spiga d’Oro Bakery si distingue per l’equilibrio tra tradizione e innovazione:

Colomba Classica : realizzata con un impasto soffice, profumato e ricoperto da una glassa arricchita di mandorle e zucchero.

: realizzata con un impasto soffice, profumato e ricoperto da una glassa arricchita di mandorle e zucchero. Colomba al Pistacchio : una golosità che unisce la fragranza dell’impasto al gusto intenso della crema di pistacchio.

: una golosità che unisce la fragranza dell’impasto al gusto intenso della crema di pistacchio. Colomba alla Nutella : perfetta per chi cerca un’esplosione di sapore, grazie al morbido ripieno di crema alla nocciola.

: perfetta per chi cerca un’esplosione di sapore, grazie al morbido ripieno di crema alla nocciola. Colomba al Ferrero Rocher : una variante che mescola il sapore della nocciola e del cioccolato, ispirata al celebre cioccolatino.

: una variante che mescola il sapore della nocciola e del cioccolato, ispirata al celebre cioccolatino. Colomba ai Tre Cioccolati (fondente, latte e bianco): un tripudio di cacao per gli amanti delle sfumature più golose.

(fondente, latte e bianco): un tripudio di cacao per gli amanti delle sfumature più golose. Colomba Kinder: una proposta allegra e colorata, apprezzata da grandi e piccini per il suo tocco di dolcezza.

Tutte le ricette vengono curate nei minimi dettagli, con processi di lievitazione che valorizzano la struttura dell’impasto e garantiscono una sofficità inconfondibile. Gli ingredienti selezionati, dalle farine al lievito madre, testimoniano la cura e la passione che animano il lavoro quotidiano di questo forno artigianale.

Passione per i prodotti da forno e per la tradizione italiana

Il laboratorio di Spiga d’Oro Bakery, situato in Via Umberto Lilloni 62 a Dragona, opera dal 1995, impegnandosi nella realizzazione di specialità dolci e salate. Non soltanto Colombe pasquali, ma anche:

Pane fresco da farine italiane e lievito madre, sempre fragrante e profumato.

da farine italiane e lievito madre, sempre fragrante e profumato. Torte tradizionali (crostata, millefoglie, ecc.) e creazioni più particolari, come la torta al pistacchio e Nutella o quella al cioccolato e pere.

L’obiettivo è offrire ogni giorno prodotti genuini, che abbiano il gusto autentico della tradizione italiana e la freschezza di un forno a conduzione artigianale.

Spiga d’Oro Bakery: una crescita inarrestabile

Con l’apertura di due nuovi punti vendita in Via dei Basaldella e in Via di Dragona, Spiga d’Oro Bakery amplia la propria presenza sul territorio, portando l’eccellenza dei propri prodotti a un numero sempre maggiore di clienti. La ricerca continua di idee innovative, unita alla fedeltà verso le ricette della tradizione, rende questo forno un vero e proprio punto di riferimento per chi desidera gustare dolci di qualità e pane sempre fresco.