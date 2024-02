Colosimo: Arrivo Ryanair a Reggio Calabria, necessari servizi

Il futuro del Sistema Aeroportuale dello Stretto

Il convegno “Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?” organizzato a Reggio Calabria dalla Fondazione Magna Grecia ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il presidente di sezione della Corte dei Conti, Antonello Colosimo. Durante l’evento, sono stati affrontati temi cruciali per lo sviluppo dell’aeroporto di Reggio Calabria e del sistema aeroportuale della regione.

Un aeroporto all’altezza delle aspettative

Secondo Colosimo, è fondamentale che l’aeroporto di Reggio Calabria sia in grado di offrire servizi di qualità e voli diretti per le principali destinazioni nazionali, come Roma e Milano. “Adesso si tratta di mettere questo aeroporto in condizione di offrire servizi degni di questo nome – aggiunge – con voli anche per Roma e Milano che siano, nel corso della giornata di andata e ritorno, oltre a tutti i servizi aeroportuali perché i diritti aeroportuali sono tasse che gli utenti pagano per avere servizi e quindi questi devono essere resi.”

Sviluppo internazionale e collegamenti nazionali

Durante il convegno, è emersa la necessità di favorire i collegamenti nazionali per promuovere lo sviluppo del sistema aeroportuale dello Stretto anche a livello internazionale. Colosimo sottolinea che “C’è una grande prospettiva, grande fermento e questo convegno darà certamente un contributo importante affinché questi progetti di sviluppo, anche a livello internazionale privilegino i collegamenti nazionali.”

Il Ponte sullo Stretto: unione tra isola e terra ferma

Durante il convegno, è stata approvata la proposta definitiva per la costruzione del Ponte sullo Stretto, un’opera che unirà l’isola alla terra ferma, creando un bacino di riferimento per l’aeroporto di Reggio Calabria. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per la regione.

Secondo Colosimo, “L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, anch’esso di ieri, unisce di fatto un’isola alla terra ferma, creando un bacino di riferimento per l’aeroporto di Reggio Calabria davvero notevole.”

Conclusioni

Il convegno “Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?” ha evidenziato l’importanza di potenziare l’aeroporto di Reggio Calabria per offrire servizi di qualità e voli diretti per le principali destinazioni nazionali. Inoltre, l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto rappresenta un’opportunità di sviluppo significativa per la regione. L’obiettivo è favorire i collegamenti nazionali e internazionali per promuovere il sistema aeroportuale dello Stretto e contribuire alla crescita economica della zona.

