Come cucinare porcini interi surgelati: tutti i consigli per non sbagliare

Ultimo aggiornamento il 12 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

I funghi porcini sono tra i prodotti più amati della cucina italiana, ma chi li acquista surgelati spesso si chiede come cucinarli senza alterarne il sapore e la consistenza.

Esistono diversi modi per prepararli, ma la regola fondamentale è una sola: mai scongelarli completamente prima della cottura. I funghi tendono a trattenere molta acqua, che viene rilasciata rapidamente una volta che iniziano a scongelarsi. Questo può compromettere la loro struttura, rendendoli molli e poco saporiti.

Metodi di cottura ideali per i porcini interi surgelati

✅ In padella: Cuoceteli a fuoco medio-alto con un soffritto di aglio e olio, sfumando con vino bianco per un gusto più deciso.

✅ Al forno: Perfetti per chi ama un sapore più intenso, basta condirli con olio, sale e spezie prima di infornarli.

✅ Alla griglia: Un’idea alternativa per chi vuole valorizzarne la consistenza soda e carnosa.

✅ In umido: L’ideale per chi ama i piatti rustici, abbinandoli a polenta o brasati.

Regola d’oro: mai scongelarli completamente prima della cottura

Un errore comune nella preparazione dei funghi porcini congelati è lasciarli scongelare completamente prima di cucinarli. Questo processo porta i funghi a rilasciare troppa acqua, compromettendo la loro consistenza e rendendoli mollicci.

Il consiglio è cucinarli direttamente da congelati, trattandoli come se fossero freschi. Prima dell’uso, basta risciacquarli rapidamente in acqua fredda e bollirli per un minuto, così da garantire la massima sicurezza alimentare.

Come cucinare i funghi porcini interi Bosco Mar

A differenza dei porcini a fette o a cubetti, quelli interi offrono una consistenza più soda e compatta, perfetta per diverse preparazioni. Vediamo alcune idee di cottura.

1. In padella: il metodo classico

Perfetti come contorno o condimento per primi piatti.

Scaldare una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio.

Versare i funghi direttamente da congelati e cuocere a fuoco medio-alto.

Quando iniziano a rilasciare acqua, alzare la fiamma per favorire l’evaporazione.

Sfumare con vino bianco e aggiungere sale, pepe e prezzemolo tritato a fine cottura.