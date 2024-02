Come votare i tuoi creators preferiti ai Webboh Awards 2024

Webboh Awards 2024: Vota i tuoi creators preferiti!

È arrivato il momento di celebrare i talenti digitali più amati d’Italia! Benvenuti alla quinta edizione dei Webboh Awards 2024, l’evento che celebra i creator italiani e i fenomeni virali che hanno conquistato il cuore del pubblico nell’ultimo anno. I nomi dei candidati sono stati selezionati con cura dalla redazione di Webboh, dopo un’attenta analisi. Partecipare alle votazioni dei Webboh Awards 2024 è semplice e immediato. Clicca qui per votare i tuoi creators preferiti.

Webboh Awards 2024: Come votare i tuoi creators preferiti

In questa edizione speciale, sono state introdotte nuove e entusiasmanti novità! Quest’anno, per la prima volta nella storia dei Webboh Awards, il creator dell’anno sarà scelto direttamente dai suoi co-nominati delle categorie. Un’opportunità unica per i talenti digitali di essere riconosciuti dai propri colleghi e rivali nel mondo digitale. Ora tocca a voi, il pubblico appassionato e fedele, votare i vostri preferiti tra i candidati.

Le categorie in gara ai Webboh Awards 2024

Best TikTok Creator, Best YouTuber, Best Streamer

In questa categoria si celebra il talento dei creator digitali che si distinguono su piattaforme come TikTok, YouTube e altre piattaforme di streaming. I nominati in questa categoria sono noti per la loro capacità di creare contenuti coinvolgenti, divertenti e originali che catturano l’attenzione del pubblico. Tra le stelle di TikTok troviamo: Mattia Stanga, NewMartina e Alessia Lanza! Anche tra gli YouTuber sono presenti molti nomi conosciuti e apprezzati, come Elisa TrueCrime, Riccardo Dose e Dadda. La categoria degli Streamer comprende altrettanti celebri utenti, tra cui Dario Moccia, Blur e molti altri streamer conosciuti.

Revelation of the year

La categoria celebra il nuovo talento emergente nel mondo dei creator digitali. I nominati in questa categoria sono individui che hanno fatto il loro debutto nel corso dell’anno precedente e hanno rapidamente attirato l’attenzione del pubblico. Tra le stelle emergenti spuntano i nomi di Coco Genge, Tommaso Maiorca e Sara Esposito.

Best creator comedy (maschile e femminile), Best Fashion creator, Best Food Creator e Best Beauty Creator

Questa categoria celebra i creator digitali che si distinguono nel loro rispettivo settore, che sia la comicità, la moda o il cibo. I nominati sono riconosciuti per il loro talento unico nel creare contenuti originali e coinvolgenti che portano gioia, ispirazione e piacere al pubblico. Tra i candidati più ambiti ci sono Shamzy, Daniele Davì, Cecilia Cantarano, Dany Cabras e Emma Galeotti per la categoria di comicità. Per i Fashion creator vengono proposti molti influencer di stile tra cui: Rachele Santoro e Luigi Giaretti. Tra i Food Creator spuntano personalità come Ruben, Max Mariola, The cooker Girl e tanti altri!

Best Meme

Questa categoria celebra i meme più divertenti e virali dell’anno. Una menzione speciale va a Jerry Scotti, che per la prima volta si presenta come meme vivente per le sue apparizioni sui social truccate dall’intelligenza artificiale, aggiungendo un tocco di innovazione e umorismo alla competizione.

Drama Legend & Out of Drama

Due categorie che mettono a confronto due poli opposti del mondo dei contenuti digitali. Da un lato, celebriamo i creator digitali che hanno saputo creare drammi coinvolgenti e memorabili, diventando leggende nel campo del dramma digitale. Tra loro ricordiamo Maria Sofia Federico, VeryeSasy e Carmen. Dall’altro lato, premiamo coloro che hanno osato rompere le convenzioni del dramma, offrendo esperienze fresche e innovative, distanziandosi dagli stereotipi e portando un nuovo respiro alla scena digitale. Queste due categorie antagoniste mettono in risalto la diversità e la creatività che caratterizzano il mondo dei contenuti online.

Best Value

Questa categoria premia il creator digitale che ha dimostrato di offrire il massimo valore al suo pubblico attraverso i suoi contenuti. Questo creator si distingue per la qualità dei suoi video, la sua autenticità, l’interazione con i suoi follower e la capacità di ispirare e influenzare positivamente la vita delle persone. Sia che si tratti di intrattenimento, informazione o ispirazione, questo creator si impegna costantemente a fornire contenuti che hanno un impatto significativo sulla vita dei suoi spettatori, rendendolo una figura preziosa e stimata nella comunità online.

Couple of the Year

Questa categoria celebra le coppie digitali che hanno catturato l’attenzione del pubblico con la loro connessione autentica. I nominati in questa categoria incarnano l’amore, la partnership e la complicità nel mondo digitale, diventando un punto di riferimento per la loro autenticità e il loro impegno reciproco.

Best Teen Idol (maschile e femminile)

Questa categoria celebra i giovani talenti che hanno catturato l’immaginazione del pubblico giovanile con il loro carisma, talento e influenza positiva. Sia maschili che femminili, questi teen idol si distinguono per la loro capacità di ispirare e influenzare i loro coetanei attraverso i loro contenuti online, che spaziano dalla musica, alla moda, all’intrattenimento e altro ancora. Grazie alla loro autenticità, impegno e capacità di connettersi con i loro fan, questi teen idol sono diventati modelli da seguire per i giovani di tutto il mondo.

