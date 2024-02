Commerciante denuncia e arresta tentativi di estorsione

Arrestati due estorsori a Pomigliano D’Arco: il commerciante denuncia le minacce

La compagnia carabinieri di Castello di Cisterna ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone accusate di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso. I fatti si sono verificati a Pomigliano D’Arco, dove un commerciante è stato minacciato per ottenere denaro e garantire la “tranquillità” della sua attività lavorativa. Fortunatamente, la vittima ha deciso di denunciare tutto, fornendo importanti informazioni che hanno portato all’arresto dei due estorsori.

Le vessazioni subite dal commerciante e l’incastramento dei responsabili

Il commerciante di Pomigliano D’Arco ha subito continue vessazioni da parte dei due estorsori, che lo hanno minacciato per ottenere dei soldi. Tuttavia, il coraggioso titolare dell’esercizio commerciale ha deciso di non cedere al ricatto e ha denunciato tutto alle autorità competenti. Grazie alla sua testimonianza e alle prove raccolte, i carabinieri sono riusciti a identificare e arrestare i responsabili dell’estorsione. La collaborazione del commerciante è stata fondamentale per far emergere la verità e mettere fine alle loro azioni illegali.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dei due estorsori

L’operazione è stata condotta dalla compagnia carabinieri di Castello di Cisterna, che ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli. L’arresto dei due estorsori è avvenuto grazie alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha raccolto le prove necessarie per incriminarli. Questo intervento delle forze dell’ordine dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità per contrastare il crimine organizzato e garantire la sicurezza della comunità. Grazie alla denuncia del commerciante e all’efficace lavoro delle forze dell’ordine, i responsabili dell’estorsione sono stati arrestati e dovranno rispondere delle loro azioni di fronte alla giustizia.

