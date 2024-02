Comune di Ariccia si aggiudica il bando “Lettura per Tutti”

l Comune di Ariccia si è aggiudicato un finanziamento di €55.500,00 grazie al bando “Lettura per tutti 2023”. Questo progetto, promosso dalla Biblioteca Attiva, si propone di favorire la lettura nelle biblioteche, con un’attenzione particolare alle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.

Promozione della lettura inclusiva

Il progetto “Con-Tatto per leggere insieme” rappresenta un importante impegno dell’Amministrazione Comunale di Ariccia nella promozione della lettura e nella valorizzazione della cultura. Attraverso la creazione di un centro per la lettura e la produzione di libri tattili illustrati, la Biblioteca comunale è diventata un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma per l’intero territorio dei Castelli Romani.

Inclusione sociale e collaborazione

Questo progetto innovativo dimostra l’impegno dell’Amministrazione nel superare le barriere e promuovere l’inclusione sociale. Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, la scuola, la Biblioteca e il terzo settore, si sono realizzati progetti che favoriscono la crescita individuale e sociale della città.

Dichiarazioni del sindaco e della consigliera

Il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, ha dichiarato: “Attraverso questo bando, intendiamo sostenere progetti che favoriscano l’accesso ai libri e la diffusione della cultura del libro, promuovendo l’inclusione sociale. Vogliamo creare spazi di lettura accoglienti e stimolanti, coinvolgendo attivamente le scuole, le biblioteche, le associazioni culturali e i cittadini stessi”.

La Consigliera del Comune di Ariccia, Anita Luciano, ha commentato: “La vittoria di questo bando evidenzia l’attenzione dell’Amministrazione verso l’innovazione e la valorizzazione dei servizi offerti alla comunità. Questo progetto promuove la lettura, l’inclusione sociale e la sensibilizzazione verso le diverse abilità, confermando Ariccia come un Comune che investe nella cultura come motore di crescita e sviluppo”.

Partner del progetto

Tra i partner del Comune di Ariccia figurano associazioni, istituti per ciechi e ipovedenti, scuole, fondazioni e altre organizzazioni del territorio. Questa sinergia dimostra l’importanza della collaborazione per promuovere la cultura e l’inclusione sociale.