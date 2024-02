Comunità energetiche: regole operative e parere di Pichetto

Nuove Regole per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Dopo l’approvazione del decreto del Mase, è stato dato il via libera alle regole operative per accedere agli aiuti previsti per le CER. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il documento del GSE, che stabilisce le modalità e i tempi per ottenere i benefici economici previsti dal decreto di incentivazione del CER. Le regole sono consultabili sia sul sito del Mase che su quello del GSE. Si tratta di un documento dettagliato che fornisce indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.

Le regole operative sono fondamentali per il corretto accesso agli aiuti per le CER .

Il documento del GSE fornisce linee guida chiare per ottenere i benefici economici previsti.

Dichiarazioni di Gilberto Pichetto

Il ministro Gilberto Pichetto ha sottolineato l’importanza di questo lavoro tecnico per procedere verso l’apertura dei portali dedicati agli incentivi. Ha dichiarato: «Ogni nostro impegno amministrativo è rivolto a consolidare il ruolo delle Comunità Energetiche nel Paese: non solo con regole chiare e misure di potenziale grande impatto, ma anche con una forte campagna di informazione per portare questa novità alla più ampia platea di potenziali beneficiari».

Il ministro Pichetto evidenzia l’impegno per consolidare il ruolo delle Comunità Energetiche.

Si prevede una campagna di informazione per diffondere le opportunità legate agli incentivi.

Aiuti previsti e Tariffa Incentivante

Il provvedimento, in vigore dal 24 gennaio, prevede due modalità per promuovere lo sviluppo delle CER: una tariffa incentivante per tutto il territorio nazionale e un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese sostenute nei comuni con meno di cinquemila abitanti. Le spese ammissibili includono gli impianti a fonti rinnovabili e devono entrare in esercizio entro 18 mesi dall’ammissione al contributo o entro il 30 giugno 2026.

Secondo il decreto, gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale massima fino a un megawatt. Le comunità energetiche devono essere costituite regolarmente al momento della richiesta di accesso agli incentivi. Sono escluse le imprese in difficoltà secondo la normativa sugli aiuti di stato e quelle con ordini di recupero per incentivi illegali. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante è di 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Il provvedimento prevede incentivi sia in forma di tariffa che di contributo in conto capitale.

Le comunità energetiche devono rispettare determinati requisiti per accedere agli incentivi.

Insieme alle regole operative, è stata avviata la campagna informativa “InsiemEnergia” che coinvolgerà rappresentanti del ministero e del GSE in un road show in tutte le regioni italiane. La prima tappa è prevista a Bologna lunedì prossimo, per diffondere le opportunità offerte dal decreto di incentivo delle CER.

About The Author