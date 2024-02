Concerto live di Jennifer Lopez da Los Angeles su Apple Music

Jennifer Lopez si esibisce in anteprima mondiale a Apple Music Live

Jennifer Lopez è pronta a incantare i suoi fan con una straordinaria esibizione in anteprima mondiale su Apple Music Live. L’icona pop si esibirà sul palco dell’Orpheum Theater di Los Angeles, presentando il suo ultimo album, “This Is Me… Now”, uscito da poco. L’evento, in programma per giovedì 22 febbraio alle 4.00, sarà trasmesso in esclusiva su Apple Music e Apple Tv+ all’indirizzo apple.co/JenniferLopez. I fan avranno inoltre la possibilità di godersi la performance in streaming on demand su entrambe le piattaforme.

La performance di JLo sarà un’esperienza unica per tutti i suoi sostenitori, offrendo loro l’opportunità di connettersi con la star attraverso la sua musica e la sua presenza scenica.

Un album sincero e appassionato: le parole di Jennifer Lopez

In un’intervista, Jennifer Lopez ha condiviso il suo profondo legame con il suo ultimo album, definendolo “il disco più onesto che abbia mai fatto”. Con grande sincerità, ha aggiunto:

“Penso che sia il disco più onesto che abbia mai fatto. E per questo mi sento molto legata ad esso. Non è solo personale, c’è tutto il mio cuore. È tutto il mio cuore nell’aria e nell’etere, adesso. E sento davvero che, nel condividere la musica, non stavo condividendo solo i brani, ma un sentimento, un messaggio, un’idea più grande, ed è per questo che per me non è solo musica per me”.

Le parole di Jennifer Lopez sottolineano l’importanza emotiva e autentica che l’artista ha voluto trasmettere attraverso il suo ultimo lavoro discografico.

Un mix di nuovi successi e grandi classici: l’esibizione di Jennifer Lopez

Durante la sua esibizione, Jennifer Lopez regalerà al pubblico un mix di emozionanti novità e indimenticabili successi. Tra i brani in programma ci saranno le nuove canzoni da “This Is Me… Now”, come “Rebound”, “Hearts and Flowers” e “Greatest Love Story Never Told”, insieme ai suoi grandi successi come “Jenny from the Block”, “Love Don’t Cost a Thing” e “If You Had My Love”.

L’evento promette di essere un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per tutti i fan di Jennifer Lopez, che potranno godersi la sua straordinaria performance in tutto il suo splendore.

