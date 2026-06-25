Concorso giornalismo 2027: Identity Style presenta “I luoghi del cuore” per gli aspiranti cronisti

Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Gli studenti delle scuole di giornalismo e tutti gli under 25 potranno partecipare al nuovo concorso promosso da Identity Style. In palio uno stage annuale presso la IS Academy e la pubblicazione dei migliori elaborati sulla rivista.

Nasce il concorso “I luoghi del cuore” di Identity Style

Dare spazio ai giovani talenti del giornalismo e valorizzare il loro modo di raccontare il territorio. È questo l’obiettivo del concorso “I luoghi del cuore”, promosso da Identity Style e presentato il 21 giugno al Vittoriale degli Italiani, durante l’evento “Omaggio a d’Annunzio nell’azzurro”, organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Musica.

L’iniziativa rappresenta il primo concorso dedicato agli aspiranti giornalisti promosso dalla rivista e nasce con l’intento di offrire ai giovani una concreta opportunità di crescita professionale.

A chi è rivolto il concorso per giovani giornalisti

Patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, il concorso è aperto agli studenti delle scuole di giornalismo italiane e a tutti i ragazzi under 25 interessati a intraprendere la professione di cronista.

L’idea è quella di stimolare la capacità di osservazione e di narrazione attraverso un esercizio giornalistico che unisca fotografia, scrittura e interpretazione del territorio.

Come partecipare a “I luoghi del cuore”

Per candidarsi è necessario inviare:

una fotografia del proprio luogo del cuore ;

; un testo di massimo 1.000 battute che racconti il significato del luogo scelto;

che racconti il significato del luogo scelto; un breve curriculum vitae.

Il “luogo del cuore” può essere un paesaggio, un monumento, un quartiere, un luogo simbolico oppure uno spazio dell’anima che abbia un particolare valore personale o collettivo.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2027 all’indirizzo Iluoghidelcuore@identitystyle.it.

Il Vittoriale degli Italiani ispira il tema del concorso

Il tema trae ispirazione dal Vittoriale degli Italiani, luogo profondamente legato alla figura di Gabriele d’Annunzio, che lo trasformò in uno spazio dedicato all’arte, alla memoria e alla riflessione.

Seguendo questo esempio, Identity Style invita i partecipanti a raccontare quei luoghi che rappresentano la propria identità, custodiscono ricordi o raccontano la storia di una comunità.

Il premio: uno stage alla IS Academy

L’autore del miglior elaborato vincerà uno stage della durata di un anno presso la IS Academy di Identity Style, un’occasione per acquisire esperienza concreta nel mondo dell’informazione e dell’editoria.

I lavori selezionati saranno inoltre pubblicati sulle pagine della rivista, mentre tutte le opere partecipanti troveranno spazio sul sito ufficiale di Identity Style e sui profili social del magazine.

Identity Style celebra cinque anni di editoria

Il lancio del concorso coincide con il quinto anniversario della rivista e con il primo anno della direzione affidata a Sonia Bedeschi.

Per celebrare questo traguardo, il nuovo numero di Identity Style dedica la copertina a un’intervista esclusiva al maestro Andrea Bocelli, in un’edizione che rende omaggio al valore universale della musica e, allo stesso tempo, guarda al futuro del giornalismo investendo sulle nuove generazioni.