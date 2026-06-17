Condominio, trasparenza e bilanci: a Roma il dibattito nazionale sulla contabilità condominiale

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

La gestione dei condomìni italiani al centro della Tavola Rotonda sui principi contabili

La trasparenza nella gestione dei condomìni è diventata una delle principali richieste avanzate dai proprietari immobiliari. In un contesto sempre più complesso, caratterizzato da nuove normative, interventi di efficientamento energetico e crescenti responsabilità amministrative, il tema della contabilità condominiale assume un ruolo strategico per il futuro del settore.

Proprio per affrontare queste sfide, il prossimo 19 giugno 2026 Roma ospiterà la Tavola Rotonda Nazionale “I Principi della Contabilità Condominiale”, un appuntamento che riunirà professionisti, giuristi, revisori contabili e amministratori di condominio per avviare un confronto sui possibili standard condivisi della gestione economica condominiale.

L’iniziativa si svolgerà presso l’Hotel Hilton La Lama e nasce dal percorso di approfondimento sviluppato dopo la quinta edizione di Condominio in Fiera, manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento per il settore.

Contabilità condominiale: perché servono regole più chiare

La normativa vigente prevede già strumenti di rendicontazione economica e finanziaria per i condomìni, ma molti operatori ritengono che il mercato abbia raggiunto un livello di maturità tale da richiedere procedure più uniformi e facilmente interpretabili.

L’obiettivo non è soltanto quello di semplificare il lavoro degli amministratori di condominio, ma anche di offrire ai condòmini strumenti più efficaci per comprendere come vengono gestite le risorse comuni e verificare la correttezza delle spese sostenute.

Una maggiore standardizzazione potrebbe inoltre ridurre il rischio di controversie e favorire una gestione più efficiente dei patrimoni immobiliari.

Gli esperti a confronto sul futuro della gestione condominiale

Durante la giornata verranno affrontati diversi aspetti legati all’evoluzione della professione dell’amministratore e alla crescente importanza della rendicontazione economica.

Tra gli argomenti principali figurano:

l’applicazione dei principi contabili alla realtà condominiale;

il rapporto tra contabilità condominiale e contabilità aziendale;

l’evoluzione storica dei sistemi di gestione economica;

la responsabilità professionale dell’amministratore;

la tutela dei diritti dei proprietari;

la trasparenza amministrativa;

le prospettive di sviluppo del settore.

Il confronto tra esperti consentirà di individuare criticità e opportunità, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa per il futuro della professione.

Più trasparenza per rafforzare il rapporto tra amministratori e condòmini

Uno degli aspetti centrali della tavola rotonda sarà il tema della fiducia. La gestione del denaro comune rappresenta infatti uno degli elementi più delicati della vita condominiale e spesso è all’origine di contestazioni e incomprensioni.

L’introduzione di principi contabili condivisi potrebbe contribuire a rendere più leggibili i rendiconti, favorendo una comunicazione più chiara tra amministratori e proprietari e aumentando la percezione di trasparenza nella gestione.

Secondo gli organizzatori, il settore ha oggi l’opportunità di compiere un salto di qualità attraverso l’adozione di modelli amministrativi sempre più moderni, efficienti e verificabili.

Un documento per definire i futuri standard nazionali

Uno dei risultati attesi dall’incontro è la predisposizione di un documento di sintesi che raccolga le proposte e le indicazioni emerse durante il confronto.

Il testo potrebbe rappresentare una prima base di lavoro per l’elaborazione di futuri standard nazionali della contabilità condominiale, offrendo al settore linee guida utili per affrontare le sfide dei prossimi anni.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli operatori coinvolti nella gestione del patrimonio immobiliare: amministratori di condominio, tecnici, professionisti, consulenti, imprese e associazioni di categoria.

Evento in presenza e diretta streaming

La partecipazione in presenza è riservata agli esperti invitati a prendere parte al tavolo tecnico di confronto. Tutti gli altri interessati potranno seguire gratuitamente i lavori attraverso la diretta streaming prevista per l’intera durata dell’evento.

Tavola Rotonda Nazionale – I Principi della Contabilità Condominiale

Data: 19 giugno 2026

Orario: 9.00 – 13.00

Luogo: Hotel Hilton La Lama, Roma

Per informazioni e iscrizioni: Condominio in Fiera