Conferenza conservatori: Trump protagonista

La Conferenza dei Conservatori Americani: il palcoscenico di Trump e Javier Milei

Da oggi, 21 febbraio, prende il via la tanto attesa Conferenza dei conservatori americani, un evento annuale che si tiene al Gaylord National Resort in Maryland e che si è affermato come uno dei principali momenti di sostegno a Donald Trump. Quest’anno, tra gli oratori di spicco, figura una figura emergente dell’estrema destra, il presidente dell’Argentina Javier Milei, noto come anarco-capitalista. Tra le delegazioni straniere presenti, anche quella di Fratelli d’Italia.

Trump al centro dell’attenzione: dalla politica interna agli affari esteri

Mentre la Camera è in pausa in attesa di riprendere i lavori il 28 febbraio, l’attenzione si concentra sulla Conferenza dei conservatori americani e sulle posizioni di Donald Trump. La scadenza per l’approvazione del bilancio federale si avvicina, così come la discussione sul pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, su cui l’ex presidente ha espresso indicazioni. Nel frattempo, l’opinione pubblica internazionale è concentrata sulla morte in carcere del dissidente russo Alexei Navalny.

La Cpac non è neutrale su Donald Trump, dichiara il presidente della conferenza, Matt Schlapp. L’evento si conferma come un momento chiave per il partito repubblicano, con un’attenzione particolare alla possibile scelta del miglior ‘running mate’ per Trump. Nomi come il senatore Tim Scott e la deputata Elise Stefanik sono tra i possibili candidati in lizza.

Il Cpac: da Ronald Reagan a Trump, il raduno dei conservatori

Fondato nel 1975, il Cpac è diventato nel tempo un punto di riferimento per i conservatori americani, delineando le priorità elettorali del movimento. Se in passato era dominato dall’establishment repubblicano, negli ultimi anni si è trasformato in un raduno di sostenitori del movimento Make America Great Again di Trump. L’ex presidente, presente come oratore sin dal 2011, gode di un ampio sostegno all’interno della conferenza, consolidando la sua leadership nel partito repubblicano.

L’evento ha assunto un carattere fortemente trumpiano, tanto da spingere i pochi repubblicani anti-Trump a organizzare un evento separato. Il gruppo Principles First si riunirà al Conrad Hotel di Washington per promuovere una politica di centrodestra basata su principi e valori, distaccandosi dall’indirizzo seguito da Trump. Fra gli oratori, figura il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, noto per aver resistito alle pressioni dell’ex presidente riguardo alle elezioni presidenziali nel suo Stato.

About The Author