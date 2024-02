Confermate condanne per crollo palazzine nel terremoto di Amatrice

Confermate le condanne per i crolli delle palazzine ad Amatrice

La Cassazione ha confermato le condanne per i crolli delle due palazzine ex Iacp (Ater) di piazza Sagnotti ad Amatrice, avvenuti durante il terremoto del 24 agosto 2016, che causò la morte di 19 persone. I giudici della quarta sezione penale hanno respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati e dei responsabili civili, Ater e Regione Lazio. In questo modo, viene confermata la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva condannato a 9 anni di reclusione Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico dell’impresa costruttrice Sogeap, e a 5 anni Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile. Per la Regione Lazio, tuttavia, è stata esclusa la responsabilità civile solo per la posizione di Boni.

Secondo Massimo Moriconi, uno dei familiari delle vittime, “Hanno capito finalmente che non sono i terremoti che uccidono le persone, dopo 7 anni giustizia è stata fatta però i nostri cari purtroppo non torneranno più”. Questa decisione della Cassazione rappresenta un importante passo avanti per le vittime e i loro familiari, che hanno atteso a lungo per ottenere giustizia.

L’avvocato Wania Della Vigna, legale di parte civile, ha commentato: “Oggi i giudici della Cassazione hanno assicurato verità e giustizia alle vittime. Quella giustizia che parla di responsabilità umane per quanto accaduto nella notte del terremoto di Amatrice. Non fu il terremoto un ‘evento eccezionale’ a causare la morte di 19 persone, bensì ci furono delle concause umane”. L’avvocato ha inoltre sottolineato che i reati contestati vanno dal disastro colposo all’omicidio colposo e alle lesioni colpose. Con le condanne definitive degli imputati e dei responsabili civili, la Regione Lazio e Ater, si è finalmente raggiunta una conclusione in questo tragico caso.

