“Conflitto Israele-Hamas: Aggiornamenti 10 Febbraio”

Gaza: Almeno 110 morti negli attacchi israeliani

Il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha riportato che almeno 110 persone sono state uccise negli attacchi israeliani della scorsa notte. Secondo i rapporti, 25 persone sono morte a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. La situazione umanitaria nella regione è drammatica, con molte persone costrette a vivere in condizioni estreme. Martin Griffiths, responsabile per gli Affari umanitari delle Nazioni Unite, ha dichiarato: “Molte delle persone a Rafah hanno sopportato sofferenze impensabili. Dove dovrebbero andare? Come dovrebbero stare al sicuro? Non c’è più nessun posto dove andare a Gaza”.

Intensi combattimenti tra Israele e Hamas

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno riferito di intensi combattimenti tra soldati israeliani e operativi di Hamas a Khan Yunis, nel sud di Gaza, così come nel centro e nel nord della Striscia. Inoltre, sono stati effettuati raid aerei contro diversi obiettivi di Hamas. Secondo le IDF, diversi uomini armati di Hamas sono stati uccisi o catturati durante gli scontri. La situazione rimane molto tesa e la violenza continua a crescere nella regione.

Attacco missilistico israeliano respinto in Siria

Le autorità siriane hanno dichiarato di aver respinto un attacco missilistico israeliano contro siti vicino a Damasco. Secondo l’agenzia stampa ufficiale Sana, l’attacco è stato lanciato dal Golan occupato e ha preso di mira siti nella campagna attorno a Damasco. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che almeno tre persone sono state uccise nell’attacco aereo della scorsa notte alla periferia di Damasco. Si tratta del decimo attacco aereo israeliano in Siria dall’inizio dell’anno. La situazione nella regione è estremamente instabile e la violenza continua a minacciare la stabilità della zona.

Moody’s abbassa il rating di Israele per la prima volta

La società di analisi finanziaria Moody’s ha abbassato il rating di Israele da A1 a A2, aggiungendo una previsione “negativa” per il futuro. Questo è il primo abbassamento del rating nella storia di Israele e potrebbe avere conseguenze finanziarie significative per il Paese. Secondo Haaretz, questo colpo all’immagine internazionale di Israele potrebbe avere ripercussioni a lungo termine. La situazione economica del Paese è fortemente influenzata dalla guerra in corso a Gaza e dalle tensioni nella regione.

