“Conflitto Israele-Hamas: aggiornamenti dell’ultima ora sulla guerra”

Hamas valuta la proposta di rilascio degli ostaggi israeliani

Hamas sta ancora valutando la proposta sul rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di un cessate il fuoco e risponderà presto. Lo hanno dichiarato fonti del gruppo alla tv al-Aqsa, secondo cui stanno valutando con “tutti i rappresentanti delle diverse fazioni e organizzazioni della sfera palestinese”. L’obiettivo principale di Hamas è promuovere gli interessi nazionali palestinesi, che includono “fermare l’aggressione, ricostruire la Striscia di Gaza e rilasciare i prigionieri”.

Forze israeliane uccidono decine di terroristi a Gaza

Le forze israeliane hanno annunciato di aver ucciso decine di terroristi palestinesi in diverse operazioni in tutta la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Secondo le Forze di Difesa Israeliane (Idf), i combattimenti più intensi si sono verificati nella città centrale di Khan Younis, dove sono stati uccisi numerosi terroristi in attacchi aerei e scontri. Durante le operazioni, sono stati scoperti depositi di armi contenenti fucili d’assalto, granate e caricatori.

Inoltre, la polizia di frontiera israeliana ha ucciso un palestinese che ha tentato di pugnalarli a al-Eizariya, in Cisgiordania, alla periferia di Gerusalemme est. Gli agenti hanno fermato il sospetto, ma durante l’interrogatorio ha estratto un coltello e ha cercato di attaccarli. La polizia ha risposto aprendo il fuoco, senza riportare feriti tra i propri agenti.

Arresti in Cisgiordania e vittime in Libano

Nella notte, sono stati effettuati 33 arresti in Cisgiordania, tra cui un individuo accusato di aver aperto il fuoco contro le truppe israeliane in passato. In precedenza, l’agenzia palestinese Wafa aveva riportato almeno 20 arresti.

Nel frattempo, Hezbollah ha dichiarato che tre dei suoi militanti sono stati uccisi negli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il giornale libanese L’Orient-Le Jour, dall’inizio degli scontri lungo la frontiera meridionale del Libano, sono stati uccisi 182 membri di Hezbollah: 166 in Libano e 16 in Siria.

Come risposta ai ripetuti attacchi nel nord di Israele, l’Idf ha preso di mira una serie di siti di Hezbollah ieri sera. Questa mattina, otto razzi sono stati lanciati dal Libano sull’Alta Galilea, ma fortunatamente non hanno causato feriti.

About The Author