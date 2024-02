“Confronto tv Meloni-Schlein alle Europee 2024: sede ancora da stabilire”

Dettagli e modalità del faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Secondo quanto riportato, sono stati avviati i contatti tra gli staff di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, per organizzare un confronto televisivo. Dettagli e modalità del faccia a faccia verranno definiti nei prossimi incontri, come confermato da fonti vicine ai due politici.

La sfida lanciata da Elly Schlein

A metà dicembre, Elly Schlein aveva lanciato una sfida a Giorgia Meloni, dichiarandosi pronta a un confronto nel merito, di persona, in televisione o in un altro luogo. Schlein aveva affermato di non avere paura del confronto con Meloni su nessun tema. La risposta di Meloni non si era fatta attendere, accettando volentieri la sfida e riconoscendo Schlein come sua “competitor”.

Le reti interessate al faccia a faccia

Le reti televisive sono entusiaste all’idea di trasmettere il faccia a faccia tra Meloni e Schlein e si stanno già muovendo per accaparrarsi l’evento mediatico. Secondo i rumors, SkyTg24 e Porta a Porta sarebbero in pole position e i rispettivi staff stanno già lavorando per organizzare l’incontro. Tuttavia, non è da escludere che il Tg di Enrico Mentana possa ottenere il match, in ricordo del celebre “braccio di ferro” tra Berlusconi e Occhetto nel 1994.

Fonte: Articolo

About The Author