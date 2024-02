Consiglio Terni: attesa decisioni Bandecchi su persone e fatti

Consiglio comunale di Terni: in discussione le dimissioni del sindaco Stefano Bandecchi

Il prossimo lunedì si terrà il Consiglio comunale di Terni, durante il quale verrà affrontata la questione delle dimissioni del sindaco Stefano Bandecchi. Secondo il vicepresidente dell’Assise, Francesco Filipponi, se le dimissioni non verranno formalizzate nei prossimi giorni, la loro eventuale comunicazione in quella sede varrebbe come atto ufficiale di protocollo. A partire da quel momento, scatterebbero i 20 giorni di tempo durante i quali il sindaco potrà confermare o ritirare le dimissioni. Tuttavia, anche se le dimissioni diventassero definitive, Terni non potrebbe partecipare alle prossime elezioni, a causa dei tempi previsti dalla normativa.

Discussione in Consiglio comunale: la richiesta di comunicazioni da parte di Stefano Bandecchi

Per discutere la comunicazione del sindaco in Consiglio, il vicepresidente Filipponi afferma che non è necessaria un’integrazione dell’ordine del giorno, ma sarebbe sufficiente una richiesta di comunicazioni da parte di Bandecchi. In seguito, sono previsti un intervento della maggioranza e uno dell’opposizione. Tuttavia, la presidente dell’Aula potrebbe concedere altri interventi, se lo ritenesse opportuno.

Possibili conseguenze delle dimissioni di Stefano Bandecchi

Se Stefano Bandecchi dovesse confermare le dimissioni, ci sarebbero diverse conseguenze per Terni. Innanzitutto, la città non potrebbe partecipare alle prossime elezioni, a causa dei tempi previsti dalla normativa. Inoltre, si aprirebbe una fase di transizione durante la quale sarebbe necessario individuare un nuovo sindaco. Questo potrebbe comportare un rallentamento delle attività amministrative e una certa incertezza per la città. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda durante il Consiglio comunale di lunedì prossimo.

About The Author