contro la droga potentissima

L’Emergenza Fentanyl in Italia

Il Ministero della Salute italiano ha intensificato le misure di sicurezza per i farmaci contenenti Fentanyl, un oppiaceo sintetico responsabile di numerose vittime negli Stati Uniti, soprattutto tra i giovani. Recentemente, la Direzione generale prevenzione ha innalzato il livello di allerta al massimo grado, 3.

La Tragica Situazione negli Stati Uniti

In America, il Fentanyl miete oltre 180 vittime al giorno, generando un’epidemia di overdose. La sua pericolosità è tale che il solo contatto cutaneo può provocare gravi reazioni. Uno studio condotto dall’Università della California ha evidenziato un aumento significativo delle morti per overdose che coinvolgono sia il Fentanyl che stimolanti, sottolineando la pericolosa tendenza delle persone a mescolare diverse sostanze, compromettendo così l’efficacia del naloxone, l’antidoto per le overdose da oppioidi.

La Minaccia del Fentanyl e le Contromisure

Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118 (Sis 118), ha sottolineato la pericolosità del Fentanyl, definendolo una sostanza in grado di creare una dipendenza estremamente forte, con un potere fino a 80 volte superiore a quello dell’eroina. Balzanelli ha evidenziato l’importanza di intercettare tempestivamente questa minaccia e contrastarla in modo deciso. L’uso del naloxone come antidoto è fondamentale in situazioni di emergenza, e viene garantito dalla presenza costante di questo farmaco a bordo delle ambulanze del 118.

La Mobilitazione Internazionale contro le Droghe Sintetiche

L’uso diffuso di oppioidi sintetici ha spinto gli Stati Uniti a creare una coalizione internazionale di 90 Paesi per contrastare il fenomeno. Anche la Cina si è impegnata a fermare il commercio illegale di Fentanyl, mentre il Messico ha addirittura inserito il divieto di consumo della sostanza nella propria Costituzione.

