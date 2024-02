Controbanda di droga: nove arresti per l'acquisto di cocaina con il pane - avvisatore.it

Operazione antidroga nel catanese e a Reggio Calabria: 9 persone coinvolte

Oltre cento Carabinieri del Comando provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati, stanno portando avanti un’operazione nelle province di Catania e di Reggio Calabria contro nove persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. Per otto indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre per uno sono stati stabiliti gli arresti domiciliari.

Indagine ‘Non solo pane’: svelata rete di spaccio di cocaina

L’indagine denominata ‘Non solo pane’, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania e coordinata dalla Procura distrettuale, ha portato alla luce un’attività di spaccio di cocaina gestita dagli indagati sia singolarmente che in collaborazione tra loro, operante a Catania e in vari comuni della cintura metropolitana.

“Una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina è stata individuata dagli indagati, che operavano in maniera autonoma o in concorso tra loro, distribuendo la droga sia in maniera itinerante, sia nelle abitazioni dei pusher, utilizzando anche un forno di un panettiere come copertura per l’attività illecita.”

Perquisizioni e sequestri in corso: coinvolte unità cinofile antidroga

Parallelamente all’operazione contro lo spaccio di droga, i Carabinieri stanno effettuando diverse perquisizioni domiciliari con il supporto delle unità cinofile antidroga, al fine di individuare ulteriori prove e sequestrare eventuali sostanze stupefacenti.

